Український фільм «Додому» демонструють на Босфорському кінофестивалі

Український фільм «Додому» (Evge), який у лонг-листі премії «Оскар», демонструють на 7-му Міжнародному Босфорському кінофестивалі в Стамбулі (Туреччина).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні разом пройшли з кримським татарином Мустафою ту дорогу додому. Дорогу до окупованого Росією Криму. З важкою місією - поховати рідного сина, який загинув, захищаючи Україну в нинішній війні», - поділилися враженнями від перегляду представники Генконсульства України в Стамбулі, які відвідали показ у суботу.

Режисер фільму Наріман Алієв взяв участь у презентації кінофільму та відповів на питання глядачів.

Ще один показ фільму «Додому» відбудеться сьогодні о 19.30 у кінотеатрі «Kadıköy».

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) – це фільм, який розповідає про кримського татарина Мустафу (його роль виконує Ахтем Саітаблаєв), старший син якого був убитий на війні на сході України. Чоловік з молодшим сином відправляється до анексованого Криму, щоб поховати старшого сина. Прем’єра фільму відбулася у травні на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. У прокат фільм вийде 7 листопада.

Також у програмі фестивалю 24 жовтня відбудеться показ ще одного фільму про події в Україні. Короткометражного фільму «Анна», який розповідає про матір-одиначку, яка працює на м'ясопереробному комбінаті та з 16-річною донькою живе на сході України, де триває війна. Фільм «Анна» було створено спільно кінематографістами України, Ізраїлю та Великої Британії.