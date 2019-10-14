"Атлантида" та "Додому": на Viennale покажуть українське кіно

На найбільшому австрійському кінофестивалі Viennale, який проходитиме з 24 жовтня по 6 листопада, уперше буде представлена спеціальна програма українського кіно.

Глядачам будуть показані чотири найновіші українські стрічки, які вже встигли завоювати міжнародне визнання, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Українська програма познайомить глядачів з роботами нового покоління українських режисерів: до неї увійшли стрічки-призери Венеції, Карлових Вар та Одеського кінофестивалю. Усі фільми, які демонструватимуться на Viennale – "Додому", "Атлантида", "Мої думки тихі", "Тато – мамин брат" – створені за державної підтримки.

Як інформує Держкіно, драма "Додому" режисера Нарімана Алієва претендує на премію Європейської кіноакадемії та представляє Україну у якості національного кандидата на премію "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Світова прем’єра створеного за підтримки Міністерства культури України фільму відбулася у конкурсній програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. В Україні фільм було відзначено Гран-прі Одеського кінофестивалю – "Золотим дюком", який присуджується за результатами глядацького голосування.

Світова прем’єра створеної за підтримки Держкіно антиутопії "Атлантида" Валентина Васяновича відбулася у рамках офіційної конкурсної програми "Горизонти" Венеційського кінофестивалю, де стрічку відзначили як найкращий фільм секції. "Атлантиду" було також представлено у програмі Contemporary World Cinema Міжнародного кінофестивалю у Торонто і в рамках спеціального шоукейсу Українського інституту та Одеського кінофестивалю для міжнародних відбірників та дистриб’юторів.

Комедія "Мої думки тихі" – дебютний повнометражний фільм режисера Антоніо Лукіча. Стрічку також створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Вперше "Мої думки тихі" було показано у секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де фільм удостоївся Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Лукича отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).

Світова прем’єра документального фільму "Тато – мамин брат" Вадима Ількова відбулася у рамках європейського фестивалю документального кіно Visions du Réel у Ніоні, Швейцарія, де створена за підтримки Держкіно стрічка отримала приз як найбільш інноваційний фільм міжнародної конкурсної програми. На Одеському кінофестивалі "Тато – мамин брат" відзначено преміями за найкращий український повнометражний фільм та найкращого українського режисера.

Viennale – щорічний кінофестиваль, який проводиться у Відні з 1960 року, аудиторія фестивалю становить понад 90 тисяч глядачів. У 2019 році фестиваль проходить з 24 жовтня по 6 листопада. Українська програма на Viennale організована Українським Інститутом спільно з компанією "Артхаус Трафік" в рамках Двостороннього року культури Австрія-Україна 2019.

Головне фото: фільм "Додому"