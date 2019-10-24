Кіностудії назвали акторів-претендентів на "Оскар"
Про це повідомляє Indiewire.
«Претендентами на американську кінопремію «Оскар» в номінації краща чоловіча роль стали Леонардо Ді Капріо, Метью Різ, Роберт Паттінсон і Джонатан Прайс», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що студія Sony вирішила висунути Ді Капріо за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді» режисера Квентіна Тарантіно. А Бреда Пітті вона висунула за роль другого плану в цій же картині.
Також ця студія запропонувала у претенденти на престижну кінопремію Меттью Різа за головну роль у фільмі «Прекрасний день по сусідству». Кандидатом на премію за роль другого плану став Том Генкс.
Стрімінговий сервіс Netflix теж висунув своїх кандидатів на «Оскар». У головній номінації - Джонатан Прайс за роль Папи Римського Франциска в фільмі «Два папи», а в номінації за роль другого плану - Ентоні Гопкінс, який зіграв папу Бенедикта.