Фільм "Захар Беркут" зібрав за перший вікенд понад 13 мільйонів

Бокс офіс історичного екшена "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеітаблаєва склав за перший вікенд більше 13,2 млн грн. Фільм в кінотеатрах України переглянули майже 150 тисяч глядачів.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

"148 068! Саме стільки українців подивилося історичний екшен "Захар Беркут" за перший вікенд прокату! За ці дні фільм зібрав 13 242 471,60 грн! Неймовірно дякуємо всім глядачам! Разом ми – сила!" - написали автори фільму.

Нагадаємо, "Захар Беркут" вийшов у прокат 10 жовтня 2019 року.

Режисери фільму - Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Річард Ронат.

Продюсери – Єгор Олесов (компанія Kinorob, Україна); Джефф Райс, Юрій Карновський, Раджа Коллінз (компанія Cinema Day, США).

Зйомки фільму проходили влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації. У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.

У головних ролях: Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Єржан Нуримбет (Мерке), Аліна Коваленко (Росана), Рокі Майерс (Іван Беркут), Віктор Жданов (Хорун), Олівер Тревена (Богун), Марина Кошкіна (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Елісон Дуді (Рада Беркут), Дуалет Абдігапаров (Кунг), Станіслав Лозовський (Сокіл), Олег Стефан (Левко).

Виробництво: Kinorob та Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор фільму в Україні: Ukrainian Film Distribution.

Проєкт стрічки "Захар Беркут" став одним з переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром близько 30 млн грн.