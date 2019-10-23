Український фільм “Сторонній» отримав нагороду фестивалю хорорів у Канаді

Фільм Дмитра Томашпольського “Сторонній”, створений за підтримки Держкіно, отримав нагороду за найкращу операторську роботу на Міжнародному фестивалі хоррорів “Terror in the Bay Film Festival” в Онтаріо (Канада).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Це вже третій міжнародний кінофестиваль, участь у якому бере “Сторонній/Stranger”. Світова прем’єра стрічки відбулася 21 вересня у конкурсній програмі Seoul International Film Festival у Південній Кореї. Північноамериканська прем’єра фільму відбулася на Fargo Fantastic Film Festival у США”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, автором сценарію та режисером фільму є Дмитро Томашпольський, спродюсувала картину Олена Дем’яненко. Оператор-постановник картини – Сергій Смичок. У головних ролях – Анастасія Євтушенко та Даша Трегубова.

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За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні щезає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці події пов'язані та як це стосується ляльки з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої не було жодної нерозкритої справи.

В українському кінопрокаті фільм “Сторонній” очікується у 2020 році.