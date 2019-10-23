Режисерка фільму про Голодомор розповіла про найбільший виклик на зйомках

Найбільшим викликом під час зйомок фільму “Ціна правди” (у польській версії “Громадянин Джонс”) про репортера Гарета Джонса, який першим розповів на Заході про Голодомор в Україні, були зйомки в Україні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла режисер фільму Агнєшка Голланд.

“Без сумніву, зйомки в Україні були найбільшим викликом, я повинна була найбільше зосередитися, це було найскладніше. Я усвідомлювала, що це величезна відповідальність: якщо це не вдасться, все виглядатиме нереалістично чи артистично неправдиво, то весь фільм розвалиться. Адже саме події в Україні є серцем цього фільму”, - зазначила Голланд.

Режисер зауважила, що зйомки фільму розпочиналися із зимових сцен в Україні.

“Ми почали знімати фільм зі сцен в Україні: подорожі Гарета через українські села. Тоді випав великий сніг і було дуже зимно. Відтак, навіть фізично було важко знімати фільм. Можливо, це нам допомогло знайти відповідну тональність для зйомок упродовж усього фільму”, - зазначила польський кіномитець.

Вона підкреслила, що хоче, аби якомога більше людей його побачило.

“І це не лише тому, що говорю про щось миле моєму серцю. А тому, що йдеться про важливі справи, які не дуже добре відомі широкому загалу, але які є актуальними й донині. Це питання, які ми ставимо перед собою і сьогодні: про роль ЗМІ, маніпуляцію правдою, боягузтво політиків тощо”, - зазначила режисер.

Голланд наголосила, що робити такий фільм – це подвійна відповідальність.

“Тобто, кожний фільм вимагає відповідальності, оскільки у це інвестуються значні кошти. Але якщо фільм стосується дуже драматичного фрагменту історії цілого народу, то ця відповідальність є ще більшою”, - наголосила режисер.

Вона підкреслила, що у неї чи не найбільше емоцій викликають діалоги маніпулятора Дюранті і трохи наївного Джонса, адже показують дві сторони підходів до цієї професії журналіста до навколишньої реальності.

Як інформувалося, із 25 жовтня фільм виходить у широкий прокат у Польщі, а з 28 листопада його показуватимуть в Україні.