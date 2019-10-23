Фільм “Ціна правди” про Голодомор слід показати в Росії – режисерка

Фільм “Ціна правди” (у польській версії “Громадянин Джонс”) про британського репортера Гарета Джонса, який першим розповів на Заході про Великий Голодомор в Україні 1932-1933 років, потрібно показати в Росії.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила режисерка кінокартини Агнєшка Голланд.

“Було б дуже добре показати фільм у Росії”,- заявила Голланд.

Вона зазначила, що її друг і колега польський кінорежисер Анджей Вайда зробив фільм про “Катинь”, де розповів правду про масові розстріли польських офіцерів в 1940 році, що Росія також дуже довго заперечувала. Утім, цей фільм усе ж таки було показано в Росії через деякий час.

“У будь-якому разі після багатьох років заперечення, що щось таке мало місце і що росіяни за це відповідають, вони визнали це. Думаю, якщо багато говоритиметься про Великий Голодомор в Україні, то сподіваюся, що росіяни колись це визнають. Складно будувати правду будь-якого народу на брехні і запереченні”,- наголосила Голланд.

Режисерка зауважила, що хоч голод тоді був у багатьох регіонах СРСР, в Україні ситуація була найгіршою.

“Там це свідомо підігрівалося через несприйняття чи побоювання Сталіна щодо розвитку українського націоналізму чи незалежності заможних українських селян. Ця трагедія найбільш болюче вдарила по Україні, є частиною національної свідомості українського народу, адже це зачепило майже кожного у цій країні, але про це не можна було говорити. Це є свого роду незалікована травма. Це також дуже важлива частина світової історії, Росії теж”,- підкреслила польський кіномитець.

Як повідомлялося, із 25 жовтня фільм виходить у широкий прокат у Польщі, а з 28 листопада його показуватимуть в Україні.