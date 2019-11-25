На посаду голови Держкіно пропонують провести новий конкурс
Про це повідомила учасниця акції на підтримку Сінькевич режисерка Марися Нікітюк на своїй сторінці у Facebook.
“Друзі, поки є погана і хороша новина. Хороша - ми будемо боротися до кінця. Погана - це те, що нам запропонували переконкурс на посаду голови Держкіно. Тобто назустріч кіноспільноті добровільно державний апарат йти не хоче”, - написала Нікітюк.
Вона зазначила, що наразі НАДС пропонує “переконкурс, тобто новий конкурс, з тим самим складом журі”.
“Юлі пропонують піти без черги, типу не складати наново іспити, але таким чином ті самі журі зможуть провести "угодних" людей владі, а не кіноспільноті, і знову завалити Юлю Сінькевич у фіналі. Тобто, механізм той самий... Ходять чутки, що зараз угодним владі кандидатом будуть просувати юристку з того самого “Слуги народу”, - додала режисерка.
Учасниця акції поінформувала, що наступні дії кіноспільноти — чинити тиск і далі “на цю тотальну несправедливість і ламання хребта українському кіноматографа”: “Спробувати подати прохання до Кабміну визнати недійсними результати співбесіди і провести її ще раз. Якщо таки буде конкурс, знову висувати Юлю і стояти на своїх позиціях міцно і дотошно спостерігати за кожним рухом журі на новому конкурсі. І проводити акції протесту і далі”.
Вона закликала підтримати “кіношників... представників інших напрямків, як економіки, релігії і нацменшин, з якими повелися так само незаконно і підло, як і з кіношниками”.
Як повідомляв Укрінформ, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою, що пройшла кілька етапів конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби. Після оприлюднення відео співбесіди в НАДС з'ясувалося, що кандидатка "набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій".
Представники української кіноіндустрії 22 листопада оприлюднили відкритий лист на ім'я перших осіб держави на підтримку Сінькевич, в якому висловили незгоду з висновками НАДС. Вони вимагають переглянути результати співбесіди. Ексголова Держкіно Пилип Іллєнко назвав конкурс на посаду голови Держкіно "фарсом", а ситуацію, в якій опинилося агентство, яке вже більше трьох місяців без керівника, "драматичною та кризовою".
25 листопада представники кіноіндустрії провели акцію на підтримку Юлії Сінькевич біля будівлі Національного агентства України з питань державної служби.