На посаду голови Держкіно пропонують провести новий конкурс

Національна агенція з питань державної служби пропонує провести новий конкурс на посаду голови Держкіно після того, як конкурсна комісія “завалила” єдину кандидатку на цю посаду Юлію Сінькевич.

Про це повідомила учасниця акції на підтримку Сінькевич режисерка Марися Нікітюк на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі, поки є погана і хороша новина. Хороша - ми будемо боротися до кінця. Погана - це те, що нам запропонували переконкурс на посаду голови Держкіно. Тобто назустріч кіноспільноті добровільно державний апарат йти не хоче”, - написала Нікітюк.

Вона зазначила, що наразі НАДС пропонує “переконкурс, тобто новий конкурс, з тим самим складом журі”.

“Юлі пропонують піти без черги, типу не складати наново іспити, але таким чином ті самі журі зможуть провести "угодних" людей владі, а не кіноспільноті, і знову завалити Юлю Сінькевич у фіналі. Тобто, механізм той самий... Ходять чутки, що зараз угодним владі кандидатом будуть просувати юристку з того самого “Слуги народу”, - додала режисерка.

Учасниця акції поінформувала, що наступні дії кіноспільноти — чинити тиск і далі “на цю тотальну несправедливість і ламання хребта українському кіноматографа”: “Спробувати подати прохання до Кабміну визнати недійсними результати співбесіди і провести її ще раз. Якщо таки буде конкурс, знову висувати Юлю і стояти на своїх позиціях міцно і дотошно спостерігати за кожним рухом журі на новому конкурсі. І проводити акції протесту і далі”.

Вона закликала підтримати “кіношників... представників інших напрямків, як економіки, релігії і нацменшин, з якими повелися так само незаконно і підло, як і з кіношниками”.

Як повідомляв Укрінформ, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою, що пройшла кілька етапів конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби. Після оприлюднення відео співбесіди в НАДС з'ясувалося, що кандидатка "набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій".

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Представники української кіноіндустрії 22 листопада оприлюднили відкритий лист на ім'я перших осіб держави на підтримку Сінькевич, в якому висловили незгоду з висновками НАДС. Вони вимагають переглянути результати співбесіди. Ексголова Держкіно Пилип Іллєнко назвав конкурс на посаду голови Держкіно "фарсом", а ситуацію, в якій опинилося агентство, яке вже більше трьох місяців без керівника, "драматичною та кризовою".

25 листопада представники кіноіндустрії провели акцію на підтримку Юлії Сінькевич біля будівлі Національного агентства України з питань державної служби.