У Києві влаштували акцію на підтримку Сінькевич, яка претендувала на посаду голови Держкіно

У Києві біля будівлі Національного агентства державної служби представники кіноіндустрії проводять акцію на підтримку Юлії Сінькевич, яка не пройшла останній етап відбору на посаду голови Держагенства з питань кіно.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акцію прийшло близько сотні людей. Вони стоять з плакатами "Прозорість, чесність кіно", "Вимагаємо перегляду результатів співбесіди", "Ми за українське кіно".

На акції зібралися кінематографісти та інші українські діячі культури. Також до протесту долучилася українська акторка Ірма Вітовська.

Люди, які прийшли на пікет, виступають проти непрозорих умов конкурсу на посаду голови Держкіно і вимагають пояснень від Нацагентства держслужби.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою, що пройшла кілька етапів конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби (НАДС).

Після оприлюднення відео співбесіди в НАДС виявилося, що кандидатка "набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій". Представники української кіноіндустрії оприлюднили 22 листопада відкритий лист на ім'я перших осіб держави на підтримку Сінькевич, в якому висловили незгоду з висновками НАДС.

Вони вимагають переглянути результати співбесіди. Ексголова Держкіно Пилип Іллєнко назвав конкурс на посаду голови Держкіно "фарсом", а ситуацію, в якій опинилося агентство, а з ним і українське кіно, "драматичною та кризовою".

Фото: Сергій Захарченко/hromadske