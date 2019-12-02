Кінодіячі закликають Гончарука скасувати конкурс на голову Держкіно

Українські кіноорганізації вважають, що конкурс на призначення нового голови Держкіно зірвався через порушення закону, і виступають проти повторного проведення конкурсу.

Про це йдеться у відкритому листі до Прем'єр-міністра України, який оприлюднила у Facebook Українська кіноакадемія.

“Відновлення довіри до конкурсу в рамках наявної нормативної бази є неможливим. Ми також не бачимо можливості для проведення повторного конкурсу в тій ситуації, яка склалась. Однак ми бачимо можливість її вирішення за вашої безпосередньої участі”, - йдеться у зверненні.

Вирішити ситуацію пропонується в такий спосіб: “Звільнити з Комісії з питань вищого корпусу державної служби політично заангажованого пана Корнієнка; Кабінет міністрів України має всі повноваження прийняти рішення про повторне проведення співбесіди, або оперативно внести зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби і запровадження права Комісії з питань вищого корпусу державної служби провести співбесіду повторно, за скаргою одного з кандидатів”.

Як підкреслюють автори листа, обидва варіанти передбачають необхідність скасування повторно оголошеного конкурсу на голову Держкіно, а також звільнення із комісії Корнієнка.

У листі максимально коротко описані фактичні обставини ситуації, а також зроблена їхня юридична кваліфікація.

Лист підписали очільники та представники Української кіноакадемії, Асоціації української кіноіндустрії, Асоціації “Сприяння розвитку кінематографу в Україні - дивись українське”, ГО “Творче об'єднання “Вавилон 13”, ГО “Сучасне Українське Кіно”, Адвокатського об’єднання Axon Partners.

Повний текст листа тут.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський поінформував 29 листопада на пресконференції, що Кабінет міністрів 27 листопада ухвалив рішення про оголошення нового конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

За результатами першого конкурсу, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в Національному агентстві з питань державної служби (НАДС). У відповідь представники української кіноіндустрії оприлюднили 22 листопада відкритий лист на ім'я перших осіб держави, в якому висловили незгоду з висновками НАДС, і вийшли 25 листопада на акцію до будівлі НАДС на підтримку Сінькевич. Юристи, що взялися захищати кандидатку, заявили, що домагатимуться перегляду рішення НАДС.