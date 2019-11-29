Бородянський: Компліментарні фільми за державний кошт — це дикість

Владі або ж окремим її органам не потрібні компліментарні фільми про себе за державні кошти.

На цьому наголосив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський під час пресконференції в Укрінформі.

“Можу сказати, що нам не потрібні компліментарні ютюб або будь-які фільми щодо Держкіно, щодо мене особисто, міністерства, будь-кого. Це дикість - за державний кошт робити компліментарні фільми”, - сказав Бородянський.

За його словами, натомість для держави дуже важливо, аби були такі фільми та серіали з українським змістом та з чіткими наративами. “Держава зацікавлена у тому, що українське кіно та українські серіали про нашу країну, про минуле, про сучасне, про сьогодення з'являлися в інформаційному просторі, і не просто з'являлися, а й мали широку глядацьку аудиторію. Це перше. По-друге, ми зацікавлені у тому, щоб розвився сам ринок”, - сказав міністр.

Саме тому, додав він, важливо створити такі умови, у яких українські продюсери зможуть на комерційному кіно заробляти.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №1058 "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні".

Закон передбачає збільшення суми повернення коштів, витрачених в Україні на кіновиробництво, так званих кешрібейтів, з 16,6% до 25% (+5% якщо продукт матиме елементи української культури, наприклад, знятий за мотивами українського твору). Ці витрати будуть компенсуватися лише іноземним виробникам кіно та за умови, що серед бенефіціарів чи в керівних органах компанії-виробника немає резидентів України.

Зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для того, щоб закон запрацював, були прийняті Верховною Радою 12 вересня.