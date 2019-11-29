Уряд оголосив новий конкурс на посаду голови Держкіно

Кабінет міністрів України 27 листопада ухвалив рішення про оголошення нового конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав під час пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Позавчора рішенням Кабінету міністрів оголошено новий конкурс”, - сказав Бородянський.

Перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук зазначив, якщо генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінкевич, яка не пройшла останній етап конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, оскаржуватиме результати конкурсу в суді, то держава обов'язково врахує рішення суду.

”Якщо буде судове рішення, що були якісь порушення, то відповідно, треба буде поновити права цієї людини, і від того, яким буде рішення суду, залежатиме те, як держава має на це реагувати. Ми не можемо передбачити, що саме буде написано у рішенні суду”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Юлія Сінкевич набрала найвищу кількість балів серед шести кандидатів у конкурсі на посаду голови Держкіно, але не пройшла.

Конкурс проводило Національне агентство України з питань державної служби. Затвердження на посаду має відбутися після співбесіди в Кабінеті міністрів України.