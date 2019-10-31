Вибухи на артскладах розслідуватиме ТСК на чолі з Арахамією

Головою цієї комісії обрали лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, заступником - голову фракції "Голос" Сергія Рахманіна.

Окрім того, до складу ТСК увійшли ще десять народних депутатів Мар'яна Безугла, Максим Березін, Федір Веніславський, Ірина Ферещук, Ігор Герасименко, Олександр Завітневич, Юрій Здебський (усі зі "Слуги народу"), Михайло Забродський ("Європейська солідарність"), Валентин Наливайченко ("Батьківщина") та Анатолій Бурміч ("Опозиційна платформа - За життя").

Основними завданнями ТСК визначено, передусім, проведення перевірки відомостей щодо пожежі (вибухів) на складах боєприпасів на стратегічних об’єктах Міністерства оборони України, а саме: в м. Ічня (Чернігівська область), м. Калинівка (Вінницька область), м. Балаклія, (Харківська область), м. Сватове, (Луганська область), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область). Водночас члени комісії мають здійснювати перевірку ходу розслідування правоохоронними органами щодо вибухів на цих складках.

Окрім того, ТСК встановлюватиме обставини, займатиметься збором інформації та отриманням пояснень стосовно цих подій, а також ініціюватиме питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Верховна Рада визначила, що термін діяльності цієї тимчасової слідчої комісії становитиме шість місяців із дня її утворення.При цьому не пізніше цього терміну ТСК матиме зробити на пленарному засіданні парламенту звіт про виконану роботу.

Як повідомляв Укрінформ, за приблизними підрахунками, станом на серпень 2018 року загальні втрати від вибухів на військових складах зо останні 15 років (як прямі збитки від втрати військового та цивільного майна, так і відшкодування) становили більше 25 млрд грн.

Зокрема, 29 жовтня 2015 року у Сватовому Луганської області загорілися склади з боєприпасами. На них зберігалося близько 3,5 тис. тонн боєприпасів. Пожежу вдалося ліквідувати через добу. Вибухами було пошкоджено 35 будинків, 4 людини загинули, постраждало 16 осіб. За даними прокуратури, під час пожежі знищено боєприпасів на суму 134 млн грн.

23 березня 2017 року у Балаклії Харківської області на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Із зони ураження навколо артскладів було евакуйовано близько 36 тисяч осіб. Зруйновано 392 будівлі. За інформацією МОЗ, дві людини загинули, троє – постраждали.

У вересні 2017 року, на стратегічних складах боєприпасів 48 арсеналу ЗСУ під Калинівкою на Вінниччині сталася пожежа з подальшими вибухами боєприпасів. У зону ураження потрапили населені пункти у радіусі 5 км.

Цьогоріч на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання військового арсеналу поблизу смт Калинівка, що на Вінниччині, 11 вересня було зафіксовано шість вибухів боєприпасів, які спричинило горіння сухої трави. За інформацією Міноборони, внаслідок вибухів ніхто не постраждав, загроз для військовослужбовців та цивільного населення немає.

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Масштабна пожежа на 6-му арсеналі Міноборони з подальшою детонацією боєприпасів виникла 9 жовтня 2018 р.. Із райцентру Ічня та 30 довколишніх сіл відразу було евакуйовано понад 12,5 тис. людей. У результаті надзвичайної ситуації постраждало 310 будівель, з яких 4 були зруйновані повністю, а 15 стали непридатними для проживання. Загиблих і постраждалих не було.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.