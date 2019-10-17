"Слуга народу" хоче ТСК щодо пожеж на складах боєприпасів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наступного тижня має намір зареєструвати у Верховній Раді проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування пожеж на складах боєприпасів.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Ми (фракція "Слуги народу" - ред.) будемо наступного тижня вносити проєкт постанови. Зараз ми надіслали всім фракціям прохання, щоб вони надали кандидатури до цієї слідчої комісії", - зазначив Арахамія.

Він зауважив, що за останні кілька років внаслідок пожеж і вибухів на військових складах державі завдана величезна шкода.

"Я вважаю, що це дуже важливе питання для суспільства, і тому ми повинні створити цю комісію і звітувати суспільству, як іде слідство і хто у цих пожежах винен", - заявив голова фракції.

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Арахамія додав, що планує очолити таку ТСК, а загалом до її складу має увійти близько 15 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, за приблизними підрахунками, станом на серпень 2018 року загальні втрати від вибухів на військових складах в останні 15 років (як прямі збитки від втрати військового та цивільного майна, так і відшкодування) становили більше 25 млрд грн.

Зокрема, 29 жовтня 2015 року у Сватовому Луганської області загорілися склади з боєприпасами. На них зберігалося близько 3,5 тис. тонн боєприпасів. Пожежу вдалося ліквідувати через добу. Вибухами було пошкоджено 35 будинків, 4 людини загинули, постраждало 16 осіб. За даними прокуратури, під час пожежі знищено боєприпасів на суму 134 млн грн.

23 березня 2017 року у Балаклії Харківської області на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Із зони ураження навколо артскладів було евакуйовано близько 36 тисяч осіб. Зруйновано 392 будівлі. За інформацією МОЗ, дві людини загинули, троє – постраждали.

У вересні 2017 року, на стратегічних складах боєприпасів 48 арсеналу ЗСУ під Калинівкою на Вінниччині сталася пожежа з подальшими вибухами боєприпасів. У зону ураження потрапили населені пункти у радіусі 5 км.

Цьогоріч на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання військового арсеналу поблизу смт Калинівка, що на Вінниччині, 11 вересня було зафіксовано шість вибухів боєприпасів, які спричинило горіння сухої трави. За інформацією Міноборони, внаслідок вибухів ніхто не постраждав, загроз для військовослужбовців та цивільного населення немає.