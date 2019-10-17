Рада створила ТСК з питань відновлення територіальної цілісності України

Верховна Рада утворила Тимчасову спеціальну комісію з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України.

Постанову підтримали 316 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Завданням постанови є створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України з метою забезпечення протидії можливим загрозам національним інтересам України в ході підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію окупованих територій України, анексованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

До складу ТСК увійдуть 12 народних депутатів. Головою Тимчасової спеціальної комісії обрано голову фракції "Голос" Сергія Рахманіна, його заступником – першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

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До складу ТСК від фракції "Слуга народу" увійшли Давид Арахамія, Мар'яна Безугла, Ігор Герасименко, Олександр Завітневич, Микита Потураєв, Максим Ткаченко, Богдан Яременко; від "Європейської солідарності" - Ірина Геращенко; від фракції "Батьківщина" - Сергій Соболєв; від депутатської групи "За майбутнє" - Дмитро Лубінець.

Для розгляду проєкту постанови "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України" Верховна Рада застосувала процедуру ed hoc, для розгляду і прийняття рішення на вечірньому засіданні Ради в четвер.