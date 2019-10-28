Рада цього тижня може створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів

Фракція партії "Слуга народу" закликає народних депутатів підтримати створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з розслідування вибухів на складах боєприпасів та ухвалити відповідну постанову цього пленарного тижня.

Про це сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко під час Погоджувальної ради парламенту в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є важливий момент, про який ми вже давно говоримо, але хочемо на цьому тижні спробувати дійти до рішення. Ми фактично з першого дня роботи про це говоримо. Це щодо створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування вибухів на складах боєприпасів. Ми вже знайшли бажаючих долучитися до цієї комісії. Це і щодо вибухів в Ічні, і в Калинівці, Балаклії, Сватово та Кривому Розі в період з 2014 по 2018 роки. Проєкт постанови №2312 від 25.10.2019”, - зазначив Корнієнко.

За його словами, керівник фракції “Слуга народу”, автор проєкту постанови Давид Арахамія презентуватиме цей документ. “Просимо всіх підтримати, бо це дуже важлива комісія для того, щоб почати розбиратися, звідки ноги ростуть у тих вибухів і який парламентський контроль до цього застосовувати. І просимо комітет з питань регламенту розглянути цей проєкт постанови", - додав Корнієнко.

Як повідомлялося, 25 жовтня Арахамія зареєстрував у парламенті проєкт постанови №2312 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки".