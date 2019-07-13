Помер один із керівників Норильського повстання

Один із керівників Норильського повстання Степан Семенюк помер 12 липня у польському місті Зелена Гура, де проживав понад 60 років.

Про це повідомляє Інститут національної пам'яті.

"Степан Семенюк (справжнє ім'я Степан Драницький) народився 19 січня 1920 року в селі Гаразджа Луцького району на Волині. 1938 року став членом Організації українських націоналістів, працював вчителем історії. З приходом німців перейшов на нелегальне становище, був провідником ОУН, брав участь у боях. У друкарні Колківської республіки видав посібник для початкової школи «Українознавство», а після переходу фронту в серпні 1944-го став референтом пропаганди ВО УПА під псевдо «Тютюнник»", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Інституті національної пам'яті, 9 вересня 1944 року його заарештували НКВД. При собі Степан мав документи на прізвище Семенюка, з ним і був засуджений як рядовий боєць УПА і громадянин Польщі. З ним і залишився доживати віку. Його засудили до розстрілу і 79 діб він просидів у камері смертників, очікуючи смертної кари. Згодом вирок замінили на 20 років каторги. За десять років він побував у таборах Тайшету, Маріїнінська, Норильська, Воркути, Мордовії, у центральному ізоляторі у Володимирі на Клязьмі, у в’язниці в Іркутську.

Як повідомляють в ІНП, у 1953 році він став одним із керівників Норильського повстання, добившись суттєвого пом’якшення умов утримання. У 1955 році групу поляків, зокрема й Семенюка, депортували до Польщі добувати термін ув’язнення. Після звільнення працював на будівництві, оселився у місті Зелена Гура, одружився.

"Попри поважний вік Степан Семенюк часто приїжджав в Україну, подорожував історичними місцями, зустрічався з молоддю у школах та інститутах і до останнього моменту пильно стежив за ситуацією в Україні", - інформують в ІНП.

У 2010 році за книгу «…І гинули першими» Степан Семенюк був відзначений премією Василя Стуса.

Фото: uinp.gov.ua