Посадовці з Чернігівщини привласнили ₴11 мільйонів на закупівлях генераторів для армії - СБУ

У Чернігівській області військова контррозвідка СБУ та ДБР у взаємодії з головнокомандувачем ЗСУ викрили схему привласнення 11 млн грн оборонних коштів на за купівлях генераторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

«Протягом 2022 року фігуранти розікрали понад 11 мільйонів бюджетних гривень на закупівлях генераторів для ЗСУ. За матеріалами справи, до оборудки причетні командир військової частини та його заступник, а також двоє директорів компаній-підрядників», - ідеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, командування режимного об’єкта уклало контракти з афілійованими підприємствами на закупівлю генераторів за штучно завищеними цінами, а «різницю» розподілило між собою.

«Йдеться про оптові партії установок на загальну суму понад 400 млн грн, які призначалися для забезпечення автономного електроживлення українських військ на передовій. Ініційована правоохоронцями експертиза підтвердила, що фігуранти привласнили бюджетні кошти», - зазначили в СБУ.

Крім того, генератори виявилися неготовими до використання за призначенням: для їх запуску було потрібно мастило, якого не закупили відповідно до укладених договорів.

Двом військовим посадовцям та їхнім спільникам-підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ ліквідувала мастабну схему привласнення бюджетних коштів на суму понад 100 млн грн під час модернізації енергетичної інфраструктури Закарпатської області.

Фото ілюстративне: СБУ