Українські військові випробовують чеські боєприпаси до гармати «Рапіра»

На Рівненському військовому полігоні артилерійський підрозділ однієї з окремих механізованих бригад Сухопутних військ «випробовує боєм» 100-мм постріли УОФ12 чеського виробництва до гармати МТ-12 «Рапіра».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОУ.

Зазначається, що відповідно до потреб Збройних Сил України в пострілах УОФ12, значний дефіцит у яких виник через пожежі на арсеналах озброєння, Міністерство оборони України уклало відповідний державний контракт на закупку цього типу боєприпасів у Чехії.

Постріли закуплені за найнижчою ціною і як фактично нові. Ресурс зберігання складає не менше ніж 10 років. У 2020 році боєприпаси пройшли ремонт із розбором всіх елементів, заміною пороху, пороховмісних складових та укомплектовані підривачами 2019-2020 років виготовлення.

Постачальником підтверджено визначені гарантійні строки служби, зберігання та технічні характеристики, що відповідають новій продукції і категорії. Боєприпаси поставлені в належному технічному стані та у тарі, придатній до використання у районах виконання визначених завдань.

Як повідомили в групі Центру контролю якості боєприпасів Командування Сил логістики ЗСУ, проведено візуальний огляд боєприпасів. Заміряли початкову, мінімальну, середню та максимальну швидкість. У межах перевірки здійснено 16 пострілів у різних режимах роботи підривника на уповільнення й фугасну дію — кожен із пострілів спрацював штатно. Всі ці показники свідчать про те, що боєприпаси УОФ12 відповідають заявленим технічним характеристикам.

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Такими боєприпасами військовослужбовці Збройних Сил України сьогодні стріляли вперше, результат — кожен постріл у ціль.

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