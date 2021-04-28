ЗСУ випробували самохідну гаубицю з Чехії
Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення АрміяInform.
«Озброєння проходить функційне, ходове та вогневе тестування в умовах, максимально наближених до бойового застосування, - йдеться у повідомленні.
Заявлені виробником характеристики гармати-гаубиці перевіряють на Рівненському полігоні, який відповідає необхідним критеріям для проведення функційних випробувань у повному обсязі».
Напередодні під час оперативно-стратегічного збору з керівним складом Збройних Сил України начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук наголошував на потребі військ у цих самохідних артилерійських установках для забезпечення виконання завдань з відсічі збройної агресії проти України.
Вибір зупинили на самохідних гаубицях типу DANA-M2, що наразі є оптимальним рішенням для ЗС України у співвідношенні ціна-якість-ефективність у найближчій перспективі.
DANA-М1 є на озброєнні збройних сил Чехії, Польщі, Грузії й Азербайджану. Зразок DANA-М2 поки що не перебуває на озброєнні жодної країни. Чеська Республіка розпочала її виробництво з 2018 року та активно презентує нову модифікацію для продажу. Самохідна гаубиця DANA-М2, модернізована чеською компанією ExcaliburArmy у 2018 році, має тактико-технічні характеристики на рівні сучасних світових аналогів та значно перевищує за параметрами 2С3 «Акація». DANA-М2 оснащена сучасною автоматизованою (цифровою) системою керування вогнем, що дозволяє поєднати з контуром управління і розвідки в єдину систему вогневого ураження.
Фото: АрміяInform