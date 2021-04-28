ЗСУ випробували самохідну гаубицю з Чехії

На Рівненському військовому полігоні відбуваються випробування 152-мм самохідної гаубиці DANA-M2 виробництва Чеської Республіки.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення АрміяInform.

«Озброєння проходить функційне, ходове та вогневе тестування в умовах, максимально наближених до бойового застосування, - йдеться у повідомленні.

Заявлені виробником характеристики гармати-гаубиці перевіряють на Рівненському полігоні, який відповідає необхідним критеріям для проведення функційних випробувань у повному обсязі».

Також повідомляється, що стрільба ведеться по завчасно визначених цілях з непідготовленої вогневої позиції, яку займають з ходу. Максимальна дальність пострілу сягає 18 км.

Напередодні під час оперативно-стратегічного збору з керівним складом Збройних Сил України начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук наголошував на потребі військ у цих самохідних артилерійських установках для забезпечення виконання завдань з відсічі збройної агресії проти України.

Вибір зупинили на самохідних гаубицях типу DANA-M2, що наразі є оптимальним рішенням для ЗС України у співвідношенні ціна-якість-ефективність у найближчій перспективі.

DANA-М1 є на озброєнні збройних сил Чехії, Польщі, Грузії й Азербайджану. Зразок DANA-М2 поки що не перебуває на озброєнні жодної країни. Чеська Республіка розпочала її виробництво з 2018 року та активно презентує нову модифікацію для продажу. Самохідна гаубиця DANA-М2, модернізована чеською компанією ExcaliburArmy у 2018 році, має тактико-технічні характеристики на рівні сучасних світових аналогів та значно перевищує за параметрами 2С3 «Акація». DANA-М2 оснащена сучасною автоматизованою (цифровою) системою керування вогнем, що дозволяє поєднати з контуром управління і розвідки в єдину систему вогневого ураження.

Фото: АрміяInform