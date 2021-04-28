На Херсонщині провели навчання з ракетними комплексами «Точка-У»
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування ОС.
За інформацією командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив’язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також й умовного тактичного десанту на гелікоптери.
«В ході тренування обслуги пускових установок відточували злагодженість своїх дій, а командири, відповідно, вміло координували всіма процесами. Батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі», – наголосив Наєв.
Зазначається, що після першого етапу навчань воїни-ракетники продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій. Вже на завершення екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.
За словами Наєва, всі без виключення підрозділи, що підпорядковані командуванню та несуть бойову службу на південному напрямку вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, системно займаються підвищенням спроможностей до дій за призначенням.
«Наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно покращують навченість особового складу» - запевнив командувач.
Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня Президент Володимир Зеленський відвідав Херсонщину, де провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях. За результатами наради у Херсоні щодо безпекової ситуації Президент доручив підготувати засідання РНБО.