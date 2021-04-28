На Херсонщині провели навчання з ракетними комплексами «Точка-У»

На одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, свої вміння та навички продемонстрували екіпажі тактичних ракетних комплексів «Точка-У», які підпорядковані командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування ОС.

За інформацією командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив’язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також й умовного тактичного десанту на гелікоптери.

«В ході тренування обслуги пускових установок відточували злагодженість своїх дій, а командири, відповідно, вміло координували всіма процесами. Батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі», – наголосив Наєв.

Зазначається, що після першого етапу навчань воїни-ракетники продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій. Вже на завершення екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.

Читайте також: СБУ проводить антитерористичні навчання на Херсонщині

За словами Наєва, всі без виключення підрозділи, що підпорядковані командуванню та несуть бойову службу на південному напрямку вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, системно займаються підвищенням спроможностей до дій за призначенням.

«Наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно покращують навченість особового складу» - запевнив командувач.

Читайте також: Зеленський ознайомився із системою укріплень на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня Президент Володимир Зеленський відвідав Херсонщину, де провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях. За результатами наради у Херсоні щодо безпекової ситуації Президент доручив підготувати засідання РНБО.