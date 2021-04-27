Зеленський ознайомився із системою укріплень на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області відвідав передові позиції військовослужбовців на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

«Капітан Руслан Маришев ознайомив Главу держави з оперативною обстановкою та системою укріплень на адмінмежі з АР Крим», - ідеться в повідомленні.

На передовій позиції Зеленський оглянув бліндаж та окопи й поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу. Президент поцікавився рівнем забезпечення та умовами перебування бійців на позиціях.

«Також Глава держави відвідав базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка, де ознайомився з умовами розміщення особового складу. У модульному містечку Зеленський оглянув спальний, санітарний модулі та польовий спортивний зал», - сказано в повідомленні.

Крім того, у санітарній частині Зеленський поспілкувався з черговими лікарями, запитав про забезпечення медобладнанням та лікарськими засобами, а також поцікавився епідемічним станом і перебігом вакцинації серед військових.

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«Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії - технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни», - сказав Президент.

Також він передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 27 квітня, Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.

Фото: www.president.gov.ua