Депутат просить перевірити Львівгаз, який штрафує споживачів на десятки тисяч

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко просить Регіональну газову компанію перевірити, чи є адекватними дії Львівгазу щодо штрафування споживачів.

Про це Олексій Кучеренко написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Останнім часом я отримую багато скарг на неадекватні дії операторів газорозподільних мереж (облгазів) по відношенню до споживачів багатьох регіонів відносно лічильників та незаконних на думку людей штрафів. Звертаюся до керівництва компанії РГК з пропозицією негайно розібратися із ситуацією в Червонограді Львівської області і провести ретельну перевірку адекватності дій компанії Львівгаз», - написав Кучеренко.

Він також звернувся до керівника профільного департаменту НКРЕКП Тетяни Рябухи з пропозицією негайно організувати позапланову перевірку ліцензіата, оскільки, на думку депутата, у ситуації є ознаки зловживання монопольним становищем з боку Львівгазу.

До свого допису Кучеренко доклав звернення громадського руху «Європейське місто», де стверджується, що представники Львівгазу шахрайським шляхом змушують споживачів (переважно пенсіонерів та одиноких осіб) підписувати акти про порушення, на підставі яких потім виносяться рішення про штрафи на суми від 10 тисяч до понад 25 тисяч гривень.

За даними ГО, газовики вмовляють споживачів підписати акт про порушення користування газовим лічильником, пояснюючи, що це є формальністю, необхідною для подальшої безкоштовної заміни приладу. А на комісії з розглядів актів про порушення при АТ «Львівгаз» цих людей звинувачують у крадіжках газу й погрожують відключити газопостачання, якщо вони не сплатять величезних штрафів.

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В сою чергу, голова правління АТ «Львівгаз» Тарас Китриш написав у Фейсбуці що компанія лише виявляє недобросовісних споживачів та позбавляє їх можливості безкоштовно використовувати газ.

«Останнім часом поширюється інформація щодо нібито неправомірних дій АТ «Львівгаз». Нам закидають «масові» накладання штрафів за втручання у газові лічильники. Можу погодитися з одним - порушення є, і наші фахівці виявляють недобросовісних споживачів, які хочуть безкоштовно використовувати газ», - написав Китриш.

За його словами з поміж 842 тисяч споживачів Львівгазу в 2020 році виявили 305 випадків втручань у лічильник. Тобто щорічно 0,036% порушень від загальної кількості споживачів.

«Однак навіть у таких випадках є діалог та пошук рішення, адже споживачів завжди запрошуємо на комісії, де розглядають акти про порушення. Тому і зараз ми відкриті до розмови та готові розповісти і показати, як діють наші працівники, коли є підозра або виявлено втручання у лічильники газу», - написав Китриш.