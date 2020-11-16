У Коломиї вимагають переглянути постанову уряду про карантин вихідного дня

У Коломиї новообрані депутати на своїй першій сесії ухвалили звернення до Верховної Ради, в якому вимагають переглянути рішення уряду про карантин вихідного дня.

Відповідне звернення на сесії зачитав новообраний голова Коломийської міської ради Богдан Станіславський, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми, коломийська громада, усвідомлюючи небезпеку поширення коронавірусної інфекції…., вимагаємо переглянути постанову Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року», - йдеться у зверненні депутатів Коломийської міської ради.

Тут зазначено, що коломийська громада вимагає чіткого визначення карантинних і обмежувальних заходів для всіх суб’єктів господарської діяльності без припинення роботи. У зв’язку з тимчасовою зупинкою підприємств малого і середнього бізнесу депутати Коломиї просять від державної влади чіткого визначення компенсації. Також депутати вимагають для українців збільшення доступних тестувань, запровадження чіткої системи визначення контактних осіб та їх ізоляції, збільшення фінансування медичних закладів, які приймають хворих з коронавірусною інфекцією, та доплат для медпрацівників.

Як передає кореспондент Укрінформу, на першій сесії новообрані депутати та мер Коломиї Богдан Станіславський склали присягу. Перша сесія нового демократичного скликання у Коломиї відбулася просто неба, біля Музею писанкового розпису, який нещодавно відновили за кошти небайдужих українців та місцевих меценатів.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.