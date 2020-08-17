WizzAir відновила рейси зі Львова до Італії

WizzAir відновила рейси зі Львова до Італії

Укрінформ
Авіакомпанія "WizzAir" розпочала виконувати рейси зі Львова до Мілана та Рима.

Як повідомляє Укрінформ, про це пресслужба Міжнародного аеропорту «Львів» зазначила в Фейсбуці.

«Ми вже зустріли перші рейси з аеропортів Мілана (Мальпенса) та Рима (Чампіно). Авіакомпанія WizzAir розпочала виконувати рейси зі Львова до Італії за такими напрямками: Львів - Рим - Львів (Чампіно) рейси з 14 серпня щосереди і щонеділі ; Львів - Мілан (Мальпенса) - Львів рейси з 16 серпня по понеділках та п‘ятницях. Тішимося, що українці, які працюють в Італії зможуть швидше і зручніше повертатися додому. З нетерпінням очікуємо відкриття кордонів для українських туристів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, аеропорт "Львів" вийшов на беззбитковість завдяки оптимізації витрат.

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Наразі міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького здійснює низку регулярних внутрішніх рейсів з/до Києва, Одеси та Херсона авіакомпаніями Sky Up Airlines та Windrose. А також низку регулярних міжнародних рейсів з/до Польщі, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Великої Британії, Литви, Болгарії, Білорусі та Італії. Їх обслуговують авіакомпанії LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Wizz Air Hungary Ltd, Sky Up Airlines, Turkish Airlines, Белавіа та Ryanair.

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