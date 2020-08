WizzAir відновила рейси зі Львова до Італії

Авіакомпанія "WizzAir" розпочала виконувати рейси зі Львова до Мілана та Рима.

Як повідомляє Укрінформ, про це пресслужба Міжнародного аеропорту «Львів» зазначила в Фейсбуці.

«Ми вже зустріли перші рейси з аеропортів Мілана (Мальпенса) та Рима (Чампіно). Авіакомпанія WizzAir розпочала виконувати рейси зі Львова до Італії за такими напрямками: Львів - Рим - Львів (Чампіно) рейси з 14 серпня щосереди і щонеділі ; Львів - Мілан (Мальпенса) - Львів рейси з 16 серпня по понеділках та п‘ятницях. Тішимося, що українці, які працюють в Італії зможуть швидше і зручніше повертатися додому. З нетерпінням очікуємо відкриття кордонів для українських туристів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, аеропорт "Львів" вийшов на беззбитковість завдяки оптимізації витрат.

Наразі міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького здійснює низку регулярних внутрішніх рейсів з/до Києва, Одеси та Херсона авіакомпаніями Sky Up Airlines та Windrose. А також низку регулярних міжнародних рейсів з/до Польщі, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Великої Британії, Литви, Болгарії, Білорусі та Італії. Їх обслуговують авіакомпанії LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Wizz Air Hungary Ltd, Sky Up Airlines, Turkish Airlines, Белавіа та Ryanair.