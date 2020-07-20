Wizz Air запустить 14 нових маршрутів з України в Італію

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск 14 нових маршрутів з аеропортів України в міста Італії.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"Wizz Air, провідний лоу-кост авіаперевізник України та найекологічніша авіакомпанія Європи, сьогодні оголошує про 14 нових маршрутів до / з України. З новими рейсами Wizz Air повертає італійські напрямки до своєї української мережі та пропонує пасажирам можливості комфортно та безпечно подорожувати до Рима, Мілана, Венеції, Неаполя, Верони, Катанії та Болоньї (Італія) з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мандрівники вже можуть бронювати квитки на ці рейси на офіційному сайті wizzair.com та через мобільний додаток WIZZ.

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Згідно з повідомленням, напрямки Київ – Венеція-Тревізо, Київ-Неаполь, Львів – Мілан-Мальпенса відкриються з 14 серпня 2020 року, а напрям Львів-Рим-Чіампіно з 16 серпня цього року.

Із 26 жовтня цього року виконуватимуться рейси Харків - Мілан-Мальпенса, а з 27 жовтня - Запоріжжя – Мілан-Мальпенса.

Крім того, 28-30 березня 2021 року почнуть виконуватися рейси за напрямками: Київ – Рим-Ф’юмічіно; Київ – Мілан-Мальпенса; Одеса – Венеція-Тревізо; Львів – Верона; Київ - Болонья; Київ - Катанія; Львів - Катанія; Харків – Венеція-Тревізо.

"Сьогодні Wizz Air пропонує своїм пасажирам 20% знижки на рейси до / з Італії, Португалії, Хорватії, Болгарії, Чорногорії, Мальти, Кіпру та Іспанії, заброньовані 20 липня на офіційному сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ. Оскільки період подорожі необмежений, в українців є чудова нагода запланувати і забронювати квитки для своєї наступної відпустки за одним із найкращих пляжних напрямків Європи", - додають в авіакомпанії.

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В авіакомпанії зауважують, що з відкриттям нових маршрутів Wizz Air підкреслює свою прихильність українському ринку та пропонує українцям і відвідувачам України по-справжньому доступні подорожі до Італії після п’ятирічної перерви.

Wizz Air почала свою діяльність в Україні 2008 році і з того часу авіакомпанія перевезла понад 11 мільйонів пасажирів до та з українських аеропортів, а з сьогоднішнім оголошенням авіакомпанія пропонує пасажирам загалом 77 маршрутів до 15 країн з 5 українських аеропортів.