WizzAir відкрила другу базу в Україні

Авіакомпанія WizzAir відкрила базу у міжнародному аеропорті Львова, це вже друга база в Україні.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у своєму Тelegram-каналі.

“Сьогодні авіакомпанія WizzAir відкрила базу у міжнародному аеропорті Львова, це вже друга база в Україні”, - повідомив Криклій.

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За його словами, також відкрито нові напрямки зі Львова у міста Європи: Львів - Гамбург, Львів - Таллінн, Львів - Біллунн, Львів - Лісабон, Львів - Щецин.

Урядовець розраховує на те, що вже найближчим часом ними зможуть скористатися українські туристи.