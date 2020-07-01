WizzAir відкрила другу базу в Україні
Укрінформ
Авіакомпанія WizzAir відкрила базу у міжнародному аеропорті Львова, це вже друга база в Україні.
Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у своєму Тelegram-каналі.
“Сьогодні авіакомпанія WizzAir відкрила базу у міжнародному аеропорті Львова, це вже друга база в Україні”, - повідомив Криклій.
За його словами, також відкрито нові напрямки зі Львова у міста Європи: Львів - Гамбург, Львів - Таллінн, Львів - Біллунн, Львів - Лісабон, Львів - Щецин.
Урядовець розраховує на те, що вже найближчим часом ними зможуть скористатися українські туристи.