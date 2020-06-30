Wizz Air повідомила про відкриття маршрутів з України до Чехії та Італії

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття нових маршрутів з Києва та Львова до Пардубіце (Чехія) з вересня цього року, а також ще трьох напрямків з березня 2021 року з Одеси до Італії.

Про це йдеться у пресрелізі авіакомпанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Вже з вересня 2020 р. українські пасажири зможуть насолодитися комфортними та водночас безпечними подорожами зі Львова та Києва до Пардубіце (Чехія)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що з березня 2021 року відкриються рейси за італійськими напрямками з Одеси до Мілана, Болоньї та Рима.

"Мандрівники вже можуть бронювати квитки на ці рейси на офіційному сайті wizzair.com та через мобільний додаток WIZZ за цінами, що стартують від 579 грн", – додають в авіакомпанії.

Wizz Air нагадує, що почала свою діяльність в Україні 2008 року й відтоді перевезла понад 11 мільйонів пасажирів до та з українських аеропортів, загалом авіакомпанія пропонує 71 маршрут до 13 країн з 5 українських аеропортів.

Крім того, в авіакомпанії наголошують, що нещодавно запровадили посилені заходи гігієни для забезпечення здоров’я та безпеки як пасажирів, так і екіпажу Wizz Air. Зокрема, впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – ще й рукавички. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а з дотриманням графіку прибирання усі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином. Екіпаж роздає пасажирам дезінфікувальні серветки, під час перельоту не розповсюджуватимуть бортові журнали та заохочуватимуть користуватися опцією безконтактної оплати покупок на борту.

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Згідно з новими правилами, пасажири мають дотримуватися заходів фізичної дистанції, впроваджених місцевими органами влади, та розраховуватися за всі необхідні послуги перед посадкою онлайн, щоб мінімізувати будь-які фізичні контакти в аеропорту.

Як повідомлялося, Wizz Air 18 червня оголосила про відновлення роботи своєї бази у міжнародному аеропорту "Київ" та перельотів з України до шести країн.

Wizz Air – лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. Флот авіакомпанії складається зі 122 літаків Airbus A320 та A321.

Як відомо, в Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через пандемію коронавірусу.

Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні відбулося 5 червня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.