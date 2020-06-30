У Харкові відновлюють чартерні авіарейси до Анталії

Чартерні рейсі до Анталії вперше після карантину відбудуться з міжнародного аеропорту "Харків" вже 1 липня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі.

"Відновлення чартерних рейсів до Анталії пов’язано з тим, що Туреччина відкрила кордони для іноземних туристів за умови дотримання всіх протиепідемічних правил", - зазначили у пресслужбі.

Перший чартерний рейс до турецького курорту Анталія 1 липня здійснить о 00:05 аіаперевізник SkyUp Airlines, а другий рейс - перевізник Azur Air Ukraine - о 05:00: "Перший рейс із Анталії авіакомпанії SkyUp Airlines прибудет о 06:00, а Azur Air Ukraine - о 23:55".

"Також 1 липня буде виконаний перший регулярний рейс авіакомпанії Pegasus Airlines за маршрутом Стамбул-Харків. Орієнтовний час прильоту до Харкова - 18:35", - додали у пресслужбі.

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Як повідомляв Укрінформ, з 29 червня SkyUp Airlines відновив щоденні рейси з Харкова до Києва. Новинкою сезону у липні стане розширення програми міжрегіональних польотів між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою.

19 червня аеропорт "Харків" відновив після карантину авіасполучення з Мінськом та Будапештом. Пасажири зобов’язані пройти температурний скриніг, та обов’язкову 14-денну самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома". Іноземні пасажири повинні мати медичну страховку, яка покриває лікування COVID-19.

З 5 червня Україна відкрила внутрішні авіарейси.

Фото: hrk.aero