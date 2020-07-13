Wizz Air відновлює польоти з України до Еміратів

Авіакомпанія Wizz Air з 1 жовтня планує відновити зупинені кілька років тому прямі рейси між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Про це повідомляє портал avianews.

"Авіакомпанія має намір літати між Одесою і столицею ОАЕ - Абу-Дабі... Продаж квитків відкрито на рейси з частотою двічі на тиждень щочетверга і щонеділі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, переліт у жовтні з Одеси в Абу-Дабі обійдеться мінімум у 1460 грн, з Абу-Дабі до Одеси - 870 грн. Найнижчий тариф Basic передбачає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см і вагою до 10 кг.

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При цьому нагадується, що з жовтня 2013 року до березня 2014 року між Києвом і Дубаї польоти виконувала українська дочка Wizz Air. У 2015 році польоти припинили.

Як повідомляв Укрінформ 1 липня Wizz Air відкрила базу в міжнародному аеропорту Львова. Це вже друга база авіакомпанії в Україні.