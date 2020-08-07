Аеропорт

Аеропорт "Львів" вийшов на беззбитковість завдяки оптимізації витрат - Криклій

Укрінформ
Завдяки оптимізації усіх витрат державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вдалося вийти на беззбитковість.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у ході робочого візиту до Львівської області, 7 серпня, інформує пресслужба міністерства.

“В усьому світі саме авіаційна галузь чи не найбільше постраждала у зв’язку з COVID-19. Збитки аеропортів та авіакомпаній через закриття кордонів і скасування рейсів оцінюються в мільярди доларів. Але навіть у таких скрутних ситуаціях є вихід. В умовах кризи аеропорт Львова проводить оптимізацію усіх витрат, активно працює менеджмент підприємства і на сьогодні летовищу вдалося досягти рівня беззбитковості. Вдячний керівництву аеропорту за правильну політику компанії у цьому питанні", - сказав Криклій.

Він додав, що очікує відновлення польотів до країн Європи для українців з метою туризму, що пришвидшить повернення до докризових обсягів.

Наразі міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького здійснює низку регулярних внутрішніх рейсів з/до Києва, Одеси та Херсона авіакомпаніями Sky Up Airlines та Windrose. А також низку регулярних міжнародних рейсів з/до Польщі, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Великої Британії, Литви, Болгарії, Білорусі та Італії. Їх обслуговують авіакомпанії LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Wizz Air Hungary Ltd, Sky Up Airlines, Turkish Airlines, Белавіа та Ryanair.

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Крім цього, підприємство продовжує розвивати вантажну авіацію. Світова криза у пасажирському авіасполученні внаслідок COVID-19 стала поштовхом для розширення програми вантажних перевезень. Відтак, ще у квітні аеропорт розпочав програму міжнародних вантажних перевезень у співпраці з однією з українських авіакомпаній. Наразі летовище приймає низку міжнародних вантажних рейсів з/до Латвії та Німеччини, а також чартерні рейси до Туреччини, Єгипту та Чорногорії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 5 червня відновилися внутрішні авіаперевезення, а 15 червня – міжнародні, що були призупинені з березня через епідемію коронавірусу.

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