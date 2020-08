Аеропорт "Львів" вийшов на беззбитковість завдяки оптимізації витрат - Криклій

Завдяки оптимізації усіх витрат державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вдалося вийти на беззбитковість.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у ході робочого візиту до Львівської області, 7 серпня, інформує пресслужба міністерства.

“В усьому світі саме авіаційна галузь чи не найбільше постраждала у зв’язку з COVID-19. Збитки аеропортів та авіакомпаній через закриття кордонів і скасування рейсів оцінюються в мільярди доларів. Але навіть у таких скрутних ситуаціях є вихід. В умовах кризи аеропорт Львова проводить оптимізацію усіх витрат, активно працює менеджмент підприємства і на сьогодні летовищу вдалося досягти рівня беззбитковості. Вдячний керівництву аеропорту за правильну політику компанії у цьому питанні", - сказав Криклій.

Він додав, що очікує відновлення польотів до країн Європи для українців з метою туризму, що пришвидшить повернення до докризових обсягів.

Наразі міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького здійснює низку регулярних внутрішніх рейсів з/до Києва, Одеси та Херсона авіакомпаніями Sky Up Airlines та Windrose. А також низку регулярних міжнародних рейсів з/до Польщі, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Великої Британії, Литви, Болгарії, Білорусі та Італії. Їх обслуговують авіакомпанії LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Wizz Air Hungary Ltd, Sky Up Airlines, Turkish Airlines, Белавіа та Ryanair.

Крім цього, підприємство продовжує розвивати вантажну авіацію. Світова криза у пасажирському авіасполученні внаслідок COVID-19 стала поштовхом для розширення програми вантажних перевезень. Відтак, ще у квітні аеропорт розпочав програму міжнародних вантажних перевезень у співпраці з однією з українських авіакомпаній. Наразі летовище приймає низку міжнародних вантажних рейсів з/до Латвії та Німеччини, а також чартерні рейси до Туреччини, Єгипту та Чорногорії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 5 червня відновилися внутрішні авіаперевезення, а 15 червня – міжнародні, що були призупинені з березня через епідемію коронавірусу.