У Львівському аеропорту почали проводити ПЛР-тести для пасажирів

У Львівському аеропорту ім. Данила Галицького розпочали ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, що перетнули державний кордон.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця аеропорту «Львів» Наталія Пиртик.

«Відсьогодні в нашому аеропорту пасажири, які прибувають з країн «червоної зони», можуть зробити ПЛР-тести в пункті забору від лабораторії Unilab. Це створено для того, щоб якщо людина здорова, вона не перебувала на самоізоляції 14 днів. Відразу після прильоту бажаючі можуть пройти тестування, а результати отримати на додаток «Дій вдома». Ми в аеропорту намагаємося дбати про своїх пасажирів, бо кожен з них після карантину для нас на вагу золота», - сказала Пиртик.

В пресслужбі аеропорту також зазначають, що тестування не є обов’язковим, але для людей, які прилетіли до Львова у справах і не мають можливості перебувати на самоізоляції, це чудова можливість. Вже сьогодні 23 пасажири, які прибули з Лондона зробили ПРЛ-тести. Процедура триває всього 15 хвили.

Вартість ПРЛ-тестування - 1500 грн, оплатити можна лише через інтернет-сторінку лабараторії Unilab.