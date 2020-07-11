Рейс із "Борисполя" до Хорватії відклали через вимогу ПЛР-тестування пасажирів

Авіарейс до хорватської Пули, який мав вилетіти з аеропорту "Бориспіль" о 14 годині, відкладено до 21.00 у зв'язку з необхідністю ПЛР-тестування пасажирів, які в’їжджають до Хорватії.

Про це повідомляє у Facebook авіакомпанія Windrose, яка виконує рейс.

Як зазначається, відразу після отримання інформації про рішення уряду Хорватії щодо обов’язкової наявності ПЛР-тестування на коронавірус у пасажирів, які в’їжджають у країну, авіакомпанія звернулася до Посольства України в Хорватії.

Після отримання відповіді, в якій ідеться, що всі без винятку пасажири, включаючи немовлят, мають пройти ПЛР-тест, виліт рейсу 7W771 було відтерміновано до 21:00 для забезпечення виконання цих вимог.

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"Пасажири даного рейсу мають можливість пройти ПЛР-тест у діючій цілодобовій лабораторії в МА «Бориспіль» на 48-ій стійці терміналу D", - поінформували в авіакомпанії.

Зазначається, що лабораторія гарантувала надання результату протягом 6 годин, вартість тестування становить 2100 грн.

В авіакомпанії наголосили, що літак готовий до рейсу і чекає на пасажирів, і запевнили, що "ситуація з подальшою затримкою виключається".

Як повідомлялося, у ніч проти 11 липня Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема й України. Водночас для туристів, осіб, які їдуть у Хорватію з іншою діловою метою та заради навчання, самоізоляція не потрібна за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, не давнішого за 48 годин (рахуючи від часу забору матеріалу для дослідження до прибуття на прикордонний перехід).