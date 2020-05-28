На Харківщині у психоневрологічному інтернаті - спалах COVID-19

У Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті, що в Борівському районі на Харківщині, зафіксовано спалах COVID-19 – захворіли 10 працівників і мешканців.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА Юрій Шпарага.

«У Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті COVID-19 підтверджено у 10 осіб, із них обслуговуючий персонал - 7. Знаходяться на самоізоляції 27 осіб з-поміж персоналу, в тому числі і директор», - повідомив Шпарага.

За його словами, заклад пішов на обсервацію: починаючи з 8:00 годин 28 травня доступ в установу повністю закривається. «Підопічні та обслуговуючий персонал будуть знаходитись на карантині без права залишати інтернатну установу. Вхід в інтернатну установу взято під контроль представниками поліції», - сказав Шпарага.

У середу до установи додатково передали засоби захисту: медичні захисні маски, респіратори, захисні окуляри, 100 захисних костюмів, 200 пар рукавичок. Також засоби захисту спрямовано до територіального центру Борівського району.

Ситуацію в установі в ОДА називають «повністю керованою та контрольованою».

Наразі в Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті постійно проживають 119 людей, обслуговуючий персонал – 85 осіб. Наймолодшому підопічному 30 років, найстарішому 98. В усіх мешканців і працівників узяли біоматеріал для ПЛР-тестування, на результати очікують.

За даними Борівської РДА, з 11 захворілих на території Піско-Радьківської сільської ради, госпіталізовано 3 людини, решта - на самоізоляції. Ще 59 осіб визначені як контактні та підозрілі, з них: госпіталізовано – 5, на самоізоляції – 54.

Загалом було зроблено 263 швидких тести. ПЛР-тестуванням охоплено 151 особу: крім 11 позитивних, уже отримано 102 негативних результатів, ще в роботі 38 зразків.

Станом на ранок 28 травня у Харківському регіоні зареєстровано 983 випадки коронавірусу, 360 людей одужали, 42 – померли.

Як повідомлялося, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, одужали 8439 людей. За добу - 477 нових випадків.

Фото: wikimapia.org