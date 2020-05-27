Спалах у закарпатському селі: люди відмовляються від тестування

Рішення про закриття на карантин село Липча в Хустському районі прийняли два дні тому, учора там мали встановити блокпост і протестувати населення із симптомами інфекції. Втім, блокпост не встановили, а люди відмовилися проходити тести.

Про це в.о. голови Хустської РДА Михайло Попович повідомив в коментарі кореспондентові Укрінформу.

“Так, дійсно, у нас є рішення районної комісії ТЕБ та НС про посилення карантинного режиму в селі Липча через спалах коронавірусної інфекції. Втім, учора не вдалося встановити блокпост, також не протестували населення — люди відмовилися від тестування, вони налякані і не сприймають жодних аргументів. У селі є десяток людей із вираженою симптоматикою коронавірусу, сьогодні, за моєю інформацією, є ще три звернення до медиків від нових людей, які також мають симптоми коронавірусної хвороби. Тому сьогодні в село направлена ще одна бригада медиків, які намагатимуться протестувати населення”, - зазначив Попович.

Він також наголосив, що районна влада прийняла рішення, і блокпост у селі буде.

“Він потрібен для обмеження руху в межах села та попередження поширення інфекції.” - сказав Попович.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 28 травня на православне свято Вознесіння у сусідньому селі з Липчею — храмове свято, тож КПП забезпечить контроль за рухом громадян в межах цих населених пунктів.

Рішення про посилення карантину у Липчі прийняли у понеділок, 25 травня, через спалах коронавірусу — його виявили у 8 осіб в селі. В неділю, 24 травня, в іншому закарпатському селі — Ворочево у Перечинському районі було введено карантин та обмеження в'їзду та виїзду через спалах коронавірусу. Там захворіли 28 осіб, троє з них - у лікарні в Ужгороді. У Ворочеві люди протестували через встановлення карантину та намагалися виїхати із села через блок-пост.

Станом на 27 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу – 321 новий випадок. Від початку епідемії одужали 7 995 людей, 658 – померли.