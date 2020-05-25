Спалах у психіатричній лікарні на Волині: виявили у 67 хворих на COVID-19

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні зареєстрували загалом 67 випадків захворювання на коронавірус: у 46 пацієнтів і 21 медичного працівника. Двоє людей померли.

Про це під час брифінгу 25 травня у Волинській ОДА розповіла заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак, повідомляє кореспондент агентства.

"В Олиці з початку спалаху зареєстровано 67 випадків, в тому числі два летальних. Хворобу виявлено у 21 медичного працівника і 46 пацієнтів медзакладу. Вражено один із двох корпусів лікарні, у котрому розміщено три відділення. Одна особа лікується в обласній інфекційній лікарні, це представник медичного персоналу, інші знаходяться на амбулаторному лікуванні", - повідомила Щербак.

Загалом було обстежено 164 особи.

Щодо причин такого розповсюдження хвороби заступниця голови ОДА зазначила, що через специфіку закладу "якщо хтось захворів у відділенні, то перехворіють усі". А через нестачу кадрів одна санітарка працює одразу в кількох відділеннях, що теж сприяє поширенню вірусу.

За словами Щербак, медпрацівники лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту. А от довезення до роботи було організоване не для всіх.є

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня стало відомо, що в психіатричній лікарні селища Олика від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка, мешканка с.Яблунька Маневицького району. Станом на 6 травня у закладі було виявлено 10 працівників та 5 пацієнтів, у яких підтверджено коронавірус. 15 травня повідомили ще про 16 випадків (у 14 пацієнтів і 2 медичних працівників), 20-го - ще 23 (7 медичних працівників і 16 пацієнтів).

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.