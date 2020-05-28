У Житомирській обласній лікарні COVID-19 виявили у 16 медпрацівників

У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського COVID-19 підтвердили у 16 медпрацівників, більшість з яких із хірургічного відділення.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор лікарні Богдан Леськів.

«Так, на коронавірус захворіли 16 медпрацівників нашого закладу. В основному вони з відділення хірургії. Їхній стан задовільний, вони зараз лікуються вдома під наглядом сімейних лікарів. Ми встановили нульового пацієнта, ним є медпрацівник», - зазначив Леськів.

Інформацію про першого хворого отримали 25 травня, провели епідеміологічне розслідування і почали ПЛР-діагностику. Коронавірус у медпрацівників підтверджувався в лабораторії лікарні упродовж 25-27 травня.

За словами Леськіва, через спалах COVID-19 в лікарні на карантин закрили хірургічне відділення та операційний блок. Леськів наголосив, що в закладі є ще 7 операційних залів, тому невідкладна допомога пацієнтам надаватиметься там.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 673 випадки COVID-19, 382 людей одужали, 14 померли.

Найбільшу кількість хворих зафіксували в Житомирі – 219, Коростені – 103 та Бердичеві – 93.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу – 477 нових випадків. Загалом одужали 8439 людей, а 669 померли.

За минулу добу захворіли по Україні 104 медпрацівники, а з початку епідемії - 4345 медпрацівників.