У Житомирській обласній лікарні COVID-19 виявили у 16 медпрацівників
Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор лікарні Богдан Леськів.
«Так, на коронавірус захворіли 16 медпрацівників нашого закладу. В основному вони з відділення хірургії. Їхній стан задовільний, вони зараз лікуються вдома під наглядом сімейних лікарів. Ми встановили нульового пацієнта, ним є медпрацівник», - зазначив Леськів.
Інформацію про першого хворого отримали 25 травня, провели епідеміологічне розслідування і почали ПЛР-діагностику. Коронавірус у медпрацівників підтверджувався в лабораторії лікарні упродовж 25-27 травня.
За словами Леськіва, через спалах COVID-19 в лікарні на карантин закрили хірургічне відділення та операційний блок. Леськів наголосив, що в закладі є ще 7 операційних залів, тому невідкладна допомога пацієнтам надаватиметься там.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 673 випадки COVID-19, 382 людей одужали, 14 померли.
Найбільшу кількість хворих зафіксували в Житомирі – 219, Коростені – 103 та Бердичеві – 93.
Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу – 477 нових випадків. Загалом одужали 8439 людей, а 669 померли.
За минулу добу захворіли по Україні 104 медпрацівники, а з початку епідемії - 4345 медпрацівників.