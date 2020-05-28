На облаштування вірусологічної лабораторії з бюджету Житомира виділили 2,3 мільйона

З міського бюджету Житомира, перерозподіливши кошти, виділили 2,3 млн грн на облаштування вірусологічної лабораторії, а саме проведення ремонту в приміщенні та закупівлю необхідного обладнання.

Відповідне рішення ухвалив на позачерговому засіданні виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Шляхом перерозподілу бюджету спрямовується 762 тис. грн на проведення ремонтних робіт та 1 млн 539 тис. грн на придбання обладнання в загальній сумі 2 млн 301 тис. грн», - розповіла директор департаменту фінансів Житомирської міської ради Діна Прохорчук.

Вірусологічну лабораторію облаштують на базі поліклініки дитячої лікарні, що на вулиці С.Ріхтера. Там проводитимуть ПЛР-діагностику на коронавірус, а в подальшому перевірятимуть проби й на інші захворювання.

За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, для проведення ремонту визначений 2-тижневий термін. А обладнання надійде упродовж 7 днів після оплати контракту. Наскільки швидко почне працювати лабораторія залежатиме від того, коли розмитнять обладнання і проведуть верифікацію перших тестів.

«На вчора у нас вже був контракт з австрійським виробником тестів. Але австрійська сторона, навіть не чекаючи, коли заплатимо за них кошти, вже їх відправила. Вони зараз знаходяться на складі в аеропорту «Бориспіль», - додав мер.

Він наголосив, що перші 500 тестів для міста придбали благодійники.

Наразі на Житомирщині ПЛР-діагностику на COVID-19 проводять в обласному лабораторному центрі та обласній клінічній лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 673 випадки COVID-19, 382 людей одужали, 14 померли.

Найбільшу кількість хворих зафіксували в Житомирі – 219, Коростені – 103 та Бердичеві – 93.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу – 477 нових випадків. Загалом одужали 8439 людей, а 669 померли.