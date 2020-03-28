Вінниця обмежила в’їзд у місто
Про це повідомляє поліція Вінницької області у Facebook.
«Сьогодні, 28 березня, з 20.00 год обмежені в’їзди в м. Вінницю. Водіям в’їхати у місто можна буде з київського, немирівського та хмельницького напрямків», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на в’їздах в обласний центр розміщено карантинні пости, на яких робитимуть скринінг температури водіям та пасажирам та дезінфекцію транспортних засобів.
Поліція просить громадян з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування та без нагальної потреби залишатись вдома.
Як повідомлялося, на Вінниччині станом на 19:00 28 березня Covid-19 лабораторно підтвердили у 23 пацієнтів, з них 18 – жителі Вінниці.
Також, за даними обласного лабораторного центру МОЗ, серед пацієнтів з коронавірусом - 2 дітей.