Шляхи коронавірусу

Карта зараження України коронавірусом. Як вона формується у різних регіонах нашої держави – в огляді кореспондентів Укрінформу

Якими шляхами поширюється коронавірус у країні? Зрозуміти це — значить мати інформацію, аби їх перекрити. Кореспонденти Укрінформу в регіонах, проаналізувавши дані органів охорони здоров’я, спробували намалювати картину шляхів, якими відбувалося зараження – від першого пацієнта й досьогодні.

БУКОВИНА. ПЕРШИЙ ПАЦІЄНТ

3 березня — ця дата фіксує появу першого пацієнта з Чернівців, і загалом першого в Україні, у якого було діагностовано і підтверджено коронавірус. Це – чоловік, 39 років, він подорожував Італією, був госпіталізований після прибуття – 29 лютого. Це і є той перший і поки що єдиний пацієнт, який уже одужав (виписаний з лікарні 20 березня).

12 березня на Буковині зафіксовано другого пацієнта, чоловіка з Колінківців Хотинського району 1955 р.н., його дружина повернулася з Італії, сам він госпіталізований 10 березня, і вже теж одужує: перший негативний тест на коронавірус отримав 22 березня.

16 березня — третій і четвертий пацієнт, жінки, госпіталізовані ще 6 та 13 березня, в однієї з них перший тест був негативним, а другий дав позитивний результат, це контактна особа із другим пацієнтом із Колінківців Хотинського району. Інша жінка повернулася з країни, де поширений Covid-19.

16 березня — зафіксована перша смерть на Буковині від коронавірусу (про Covid-19 у померлої стане відомо наступного дня), жінка 33 роки з села Брусниця Кіцманського району, чоловік нещодавно повернувся з-за кордону;

17 березня — шість нових випадків коронавірусу, один із них – підтвердження летального. Інші — дві матері 18 і 31 року та троє дітей — 1 рік і 10 місяців, 6 місяців та 10 років. Матері й діти — це контактні особи від раніше виявленого випадку захворювання.

Фото: АА

19 березня — 5 нових випадків коронавірусу. 4 — контактні особи з підтвердженим випадком, ще один повернувся з-за кордону. Двоє чоловіків та троє жінок. Двоє пацієнтів пенсійного віку, двоє – молодого й один середнього віку. Одна пацієнтка лікується амбулаторно вдома.

20 березня — 10 нових випадків коронавірусу.

Станом на 20 березня оприлюднили географію хворих на коронавірус:

- 11 осіб у селі Колінківці Хотинського району;

- 7 осіб у селі Брусниці Кіцманського району + 1 померла;

- 1 особа у Хотині;

- 1 особа у Топорівцях Новоселицького району;

- 1 особа у Лужанах Кіцманського району;

- 1 особа у Чернівцях + 1 одужав;

- 1 особа у Їжівцях Сторожинецького району.

24 березня — 13 нових випадків коронавірусу, з яких 6 дітей. (Усього із 38 хворих буковинців — 14 дітей). Географія поширення вірусу:

- Колінківці Хотинського району – 12 осіб;

- Хотин – 1 особа;

- Брусниця Кіцманського району – 7 осіб + 1 померла;

- Лужани Кіцманського району – 4 особи;

- Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 особи;

- Їжівці Сторожинецького району – 1 особа;

- Заставна – 2 особи;

- Юрківці Заставнівського району – 1 особа;

- Глибока – 1 особа;

- Кам’янка Глибоцького району – 1 особа;

- Луковиця Глибоцького району – 1 особа;

- Топорівці Новоселицького району – 1 особа;

- Чернівці – 2 особи + 1 одужав.

ЖИТОМИРЩИНА. ХВОРА В ЦЕРКВІ

Перший випадок підтвердженого коронавірусу на Житомирщині виявили 12 березня у 71-річної жінки з Радомишля, яка повернулася з Польщі. В ОДА розповіли, що перші симптоми хвороби у неї з’явилися 3 березня, а 8-го вона ще ходила до церкви. Після госпіталізації її стан погіршився і 13 березня хвора померла. Сім’я жінки одразу залишися на самоізоляції у своєму будинку. Згодом коронавірус виявили у студента з Києва, який контактував із померлою. У подружжя з Брусилівського району Житомирщини, що теж зустрічалося з хворою і самостійно лікувалося вдома, після звернення до лікарів коронавірусу не виявили. В управлінні охорони здоров’я ОДА повідомили, що в Радомишль передадуть 32 експрес-тести, аби перевірити на коронавірус 12 медпрацівників та 20 людей, які контактували з померлою й перебували на карантині (карантинний термін у них закінчується якраз 25 березня).

У Житомирі перший випадок цього захворювання зареєстрували у 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії. Хворий розповів, що після поїздки перебував на самоізоляції вдома. Згодом стало відомо, що він возив до Австрії туристичну групу. Через приховування інформації поліція відкрила проти хворого кримінальне провадження. Правоохоронці встановили, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались понад 30 людей.

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА. ПЕРШЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ – ПОСМЕРТНЕ

Перше офіційне підтвердження на Прикарпатті було посмертним. Тобто, підтвердили Covid-19 у 56-річної жінки, яка 17 березня померла в інфекційній лікарні від пневмонії. Її чоловік повернувся з Чехії. Його відразу госпіталізували. Вже за кілька днів коронавірусну інфекцію підтвердили у нього та у двох медсестер, які оглядали жінку в лікарні. Тут досі не можуть повірити, що вони заразились саме від померлої, оскільки огляд пацієнтки робили в захисних костюмах, масках і так далі. Кажуть, все було, як належить.

Ще один випадок зафіксували у 29-річної жительки Тисменицького району, яка нещодавно повернулася з Франції. Її двох дітей та батька відразу відправили на самоізоляцію.

Наразі в області констатували ще дві смерті з підозрою на коронавірус. 23 березня померла 65-річна жителька приміського села Чукалівка, а 24-го по обіді повідомили про смерть 60-річної жительки Прикарпаття. Втім, досі жодних інших подробиць не розголошують.

Відомо, що в обласній інфекційній лікарні перебуває понад 30 людей із підозрою на Covid-19. Стан пацієнтів, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію лікарі констатують як задовільний. На самоізоляції – 36 контактних осіб. Станом на 24 березня на Прикарпаття з-за кордону повернулись 3246 людей. В ОДА стверджують, що вони всі підписали згоду на самоізоляцію.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА. ДВА ПІДТВЕРДЖЕНІ ВИПАДКИ І БАЛЕТ НА ОБСЕРВАЦІЇ

Перших двох хворих на коронавірусну інфекцію у Дніпропетровській області виявили 19 березня. За тиждень до цього подружня пара подорожувала Францією та повернулася з Парижа. Люди прилетіли літаком до Києва, звідти пересіли на потяг до Дніпра. Поліція відстежила їхні контакти і знайшла таксиста, що їх підвозив, він самоізолювався.

Після повернення до України у дніпрян погіршилося самопочуття і вони звернулись до медиків. Пару госпіталізували в інфекційну лікарню №21 у Дніпрі та помістили в бокси. У них немає підвищеної температури, стан стабільний. Тести на коронавірус виявилися позитивними.

Наразі ще 8 пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результатів обстеження.

24 березня до 21-ї лікарні у Дніпро був доставлений у надважкому стані 45-річний пацієнт із міста Кам’янське. У лікарні йому діагностували пневмонію. Уночі чоловік помер, результати дослідження на COVID-19 очікують. Відомо, що чоловік недавно повернувся з відпочинку в Єгипті, по медичну допомогу чи супровід не звертався.

На обсервації в області перебуває трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету. До швейцарської Женеви колектив театру опери та балету виїхав 11 березня. На гастролі вирушили двома автобусами. Загалом – 44 артисти та працівники сцени і 4 водії. Проїхавши через Польщу та Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на ночівлю у Франції. У Зв’язку із закриттям кордонів, повернулися додому. З огляду на те, що актори перебували на територіях, де виявлені випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, їм довелося пройти карантин в обсервації.

Також на обсервації перебувають дніпряни, які повернулися з країн Балтії. Загалом там було 55 чоловік, їх централізовано привезли з Києва до Дніпра, де у 21-й інфекційній лікарні у них взяли аналізи. Потім обіцяли відпустити додому на самоізоляцію. Частину з цих людей, які мешкають в інших містах — Харкові, Запоріжжі та двоє з Авдіївки Донецької області – відпустили, дніпрян же та мешканців області: Кривого Рогу, Нікополя, – відвезли на обсервацію. Їх близько 30 осіб.

ЛЬВІВЩИНА. ХВОРИЙ ЛІКАР БЕЗ КЛІНІЧНИХ ОЗНАК

У Львові за результатами тестів у 2 осіб підтверджено діагноз коронавірус. А всього у Львівській області з підозрою є майже сто осіб. "За результатами тестів у 2 осіб підтверджено діагноз коронавірус. Один чоловік — це лікар, і станом на зараз він уже фактично одужав. По ще одній особі більше інформації будемо мати згодом", – уточнив Андрій Садовий.

Та вже під час сьогоднішнього брифінгу головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко повідомила, що лікар-стоматолог зі Львова, у якого першим в області підтвердили коронавірус, не мав клінічних ознак хвороби: чоловік повернувся з Німеччини і сам вирішив пройти тест на коронавірус у приватній лабораторії, і отримав позитивний результат.

Друга жінка зі Львова, у якої також підтвердили коронавірус, повернулася з Австрії й одразу самоізолювалася.

На своїй сторінці у Facebook Андрій Садовий також написав, що Львову потрібна допомога з імпортними реагентами для тестування (не швидкими тестами).

"Львівська обласна лабораторія має сучасне обладнання для проведення ПЛР-тестування, але потрібні сертифіковані реагенти, які в Україні не виробляються. Ми вже замовили 20 наборів реагентів для всіх етапів ПЛР-тестування на суму понад 1 млн грн (це приблизно на 2 тисячі тестів). Але їх потрібно значно більше", – наголосив Садовий і попросив відгукнутися усіх, хто зможе допомогти: медиків, фармацевтів, власників чи працівників медлабораторій, науково-дослідних установ.

ТЕРНОПІЛЬЩИНА. ПЕРШИЙ ХВОРИЙ – СВЯЩЕННИК

Перша людина, яка у Тернопільській області захворіла 20 березня на коронавірус, не виїжджала ні за кордон, ні за межі області.

Це 57-річний священник греко-католицької церкви, у якого велика родина. Погано почувати себе він почав усередині березня. Але за тиждень встиг провести щонайменше п'ять богослужінь, відбути два похорони, сходив на нараду у райдержадміністрацію, а його дружина теж ходила на роботу у Пенсійний фонд.

Під час богослужінь, сповіді та похоронних обрядів, отець контактував із великою кількістю людей, принаймні з 500 особами, стверджують у поліції.

Недужого священника доправили у Тернопіль, в інфекційне відділення міської лікарні швидкої допомоги. Нині його стан задовільний, перебіг хвороби – середньої складності.

Уже 23 березня – у 68-річного мешканця Монастириського району, який був на похороні за присутності 12 священників, зокрема й захворілого раніше священника із Заліщик, госпіталізували у важкому стані у Чорткові, а потому перевезли до Тернополя.

Він житель села Ковалівка Монастириського району. Зі слів родичів, йому різко стало зле, почав задихатися. Рідні викликали швидку, яка доправила його до медзакладу, але 24 березня чоловік помер.

Зараз у реанімації перебуває ще одна мешканка Монастириського району.

25 березня лабораторно підтверджено перший випадок COVID-19 у мешканця Тернополя. Чоловік 1965 р.н., прибув із Австрії. Зараз отримує необхідну медичну допомогу, обстежується коло контактних осіб.

За даними обласного лабораторного центру за останню добу в області зареєстровано ще 5 нових випадків захворювання на COVID-19: чотири випадки у мешканців Монастириського району, 1 – у мешканця міста Заліщики.

Всього ж від початку карантину на Тернопільщині зареєстровано 46 підозр на коронавірус, з них 6 лабораторно підтверджено, у т.ч. й один летальний випадок.

У згаданих районах та населених пунктах правоохоронці обмежують жителів у пересуванні, на виїздах із райцентрів встановлено поліцейські пости, проводиться температурний скринінг.

ЧЕРКАЩИНА. ЗАХВОРІЛО ПОДРУЖЖЯ

У Черкаській області коронавірусну інфекцію було виявлено у чоловіка з села Родниківка, який повернувся з-за кордону. 19 березня він звернувся до лікарів. Коли 23 березня було отримано позитивний аналіз на Covid-19, його госпіталізували до Уманської інфекційної лікарні. Коли готувався матеріал, Уманський міський голова Олександр Цебрій повідомив, що на Черкащині лабораторно підтвердили другий випадок коронавірусної інфекції — захворіла дружина раніше госпіталізованого жителя села Родниківка.

ДОНЕЧЧИНА–ЛУГАНЩИНА–ВОЛИНЬ–ВІННИЧЧИНА. ПО ОДНОМУ ХВОРОМУ

У Донецькій області єдиний поки що випадок зараження коронавірусом був зареєстрований увечері 18 березня. Це мешканець Маріуполя – чоловік 52-х років, який прибув з Єгипту. Він перебуває в інфекційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги в Маріуполі й уже видужує. Так, уже добу в нього немає підвищення температури. Всі контактні з ним особи узяті медиками на спостереження і перебувають на на самоізоляції, поки що всі здорові. Всього на даний час у медзакладах Донеччини 11 пацієнтів з підозрою на коронавірус очікують своїх результатів тестування.

На Луганщині перший випадок захворювання на Covid-19 зафіксовано 25 березня.

«За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10-ту годину 25 березня у Луганській області підтверджено перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19», – повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Поки що жодних подробиць про пацієнта та його можливі контакти немає.

Перший випадок захворювання на коронавірус у Волинській області лабораторно підтверджено 24 березня у семирічної дівчинки з Луцького району. Напередодні її мати звернулася до сімейного лікаря через те, що в дитини піднялася температура (вдень – до 37,2, на вечір – до 38,2). Оскільки наступного дня жару вже не було, дитину не госпіталізовували, а лише ізолювали разом із батьками під нагляд сімейного лікаря.

У Вінниці у середу лабораторно підтверджено першу підозру на коронавірус у жінки, яка спілкувалася з особою, що повернулася з-за кордону.

Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Вячеслав Скальський.

«Станом на 14.00 годин 25 березня на території Вінницької області зареєстровано 27 підозрілих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені. На жаль, в одному випадку діагноз підтверджено лабораторно», – сказав голова ОДА.

Як повідомив завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин, інфікування коронавірусом підтверджене у мешканки Вінниці середнього віку, яка спілкувалася з особою, що повернулася з Польщі. Вона звернулась до лікарні зі скаргами на погане самопочуття.

ХАРКІВЩИНА. ВІРУС ВИЯВИЛИ, АЛЕ ПАЦІЄНТИ НЕ ВДОМА

Наразі коронавірус підтверджено в двох мешканців регіону, котрі лікуються в Києві. 20 березня в ОДА повідомили, що у 37-річної мешканки області, яка повернулася з Франції й відтоді перебувала в Києві, підтверджено коронавірус. Згодом з’ясувалося, що вона є дружиною заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, який після поїздки в країни Європи, з 10 по 13 березня перебував на робочому місці. Згодом Скоробагач також захворів і поїхав до столиці. Там у нього спершу діагностували пневмонію, а потім підтвердили коронавірус. Приміщення облради, де працював і міг перебувати чиновник, 23 березня продезінфікували, а дев’ятьох співробітників відправили на самоізоляцію. Інші підозри на вірус в регіоні не підтвердилися.

КИЇВЩИНА. КОРОНАВІРУС У ВАГІТНОЇ

У Київський області станом на ранок 25 березня 2020 року офіційно підтверджено 22 випадки захворювання на коронавірус. Половина з них – 11 – в Обухівському районі.

Крім того, 4 випадки Covіd-19 підтверджено у Києво-Святошинському районі; 2 – у Броварах; по 1 – у місті Бориспіль, смт Ставище, містах Ірпінь, Біла Церква та в Білоцерківському районі.

Першим пацієнтом області, в кого 18 березня було підтверджено Covіd-19, став народний депутат Сергій Шахов, який перед тим був за кордоном, а повернувшись, стверджував, що ніякої хвороби нема, "коронавірус – у людей в головах".

Однак після повернення із закордонної поїздки Шахов таки захворів. За даними LB.ua, він прилетів в Україну 11 березня. Після цього не відвідував сесію парламенту, але був присутній на засіданні комітету з питань екологічної політики 12 березня, а також брав участь у кількох телевізійних програмах.

11 нардепів, які були з Шаховим на засіданні комітету, а також один колишній і два нинішні народні депутати, які контактували з ним на телевізійних ефірах, самоізолювалися.

Другий випадок зафіксовано у дружини Шахова. Третій – у харків'янки, яка повернулася з Франції до Києва.

Однією із заражених в Обухівському районі виявилася мешканка Козина. За словами місцевих жителів, жінка повернулася в Україну з Італії ще тиждень тому, після чого протягом кількох днів ходила на роботу і спілкувалася зі знайомими.

У Броварах перший лабораторно підтверджений випадок інфікування Covіd-19 зафіксовано 23 березня у 21-річної броварчанки, яка раніше мала контакти з іноземцями.

В Ірпені 20 березня було зафіксовано перший випадок з підозрою на коронавірус у вагітної жінки. Вона була госпіталізована і за добу народила хлопчика.

Станом на ранок 25 березня у місті Борисполі встановлено чоловіка, який є носієм коронавірусної інфекції. Наразі він разом із родиною перебуває на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

КИЇВ. І ПО ЗАХВОРЮВАННЯХ – БУТИ ЛІДЕРОМ?

Кількість киян, які захворіли на Covid-19, зросла до 34 осіб.

Одним із перших уражених став молодий київський студент, який контактував з жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки.

Коронавірус діагностували у народного депутата Сергія Вельможного, в якого були контакти з інфікованим нардепом Сергієм Шаховим. Наразі він із сином перебуває в лікарні, син також проходить обстеження.

Серед підтверджених випадків: 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні, 28-річна жінка, що була в Австрії, двоє чоловіків, які повернулися з Ізраїлю, а один – з Об'єднаних Арабських Еміратів. Є кияни, інфіковані у Франції та Німеччині.

Серед інфікованих є киянка, яка підхопила недугу на батьківщині. 53-річна жінка контактувала із хворим у Київській області. Також в Україні заразився 21-річний хлопець, який контактував із хворим родичем.

Укрінформ