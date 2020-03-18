Надзвичайна ситуація: Київська ОДА пояснила, що це означає

Головна відмінність надзвичайного стану від надзвичайної ситуації полягає у тому, що під час надзвичайного стану функції управління всіма державними органами переходять до відповідних органів.

Також при введенні надзвичайного стану є обмеження прав людини, водночас при надзвичайній ситуації таких обмежень немає, йдеться у роз'ясненні, оприлюдненому на сайті Київської обласної держадміністрації.

"У Київській області відсьогодні, 18 березня, введено режим надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація: обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, як нагадали в КОДА, відповідно до законодавства України, "надзвичайний стан визначається як особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства, і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування... повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень".

"Головна відмінність надзвичайного стану від надзвичайної ситуації в тому, що під час надзвичайного стану функції управління всіма державними органами, всіма підприємствами переходять до відповідних органів. Також, при введенні надзвичайного стану є обмеження прав людини. При надзвичайній ситуації таких обмежень немає", - зазначається також у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на території Київської області тимчасово запроваджено режим надзвичайної ситуації. Таке рішення ухвалене 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу, з них два – летальні. Зокрема, напередодні Covid-19 було підтверджено у Київській області у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.