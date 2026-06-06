На Полтавщині до 12 років ув’язнення за смертельну ДТП засудили експоліцейського

У Полтавській області до 12 років позбавлення волі засудили колишнього працівника поліції, який у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі на смерть збив у Карлівці двох 17-річних сестер.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Фейсбуці.

«Колишнього працівника поліції визнано винним у смертельній ДТП у Карлівці, внаслідок якої загинули дві 17-річні сестри. Суд призначив йому максимальне покарання - 12 років позбавлення волі. Також його на 10 років позбавлено права керувати транспортними засобами та спеціального звання», - ідеться у повідомленні.

Прокурори довели, що ввечері 30 листопада 2025 року сержант поліції, керуючи власним автомобілем Hyundai Tucson, скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги додому. Від отриманих травм дівчата загинули на місці. Вони були сестрами-трійнятами.

На момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - в його крові виявили 1,7 проміле алкоголю. Крім того, він рухався зі швидкістю понад 100 км/год у межах населеного пункту.

Після ДТП правоохоронцю повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави. За результатами службового розслідування його звільнили з поліції.

У суді чоловік визнав провину та попросив вибачення у матері загиблих дівчат.

«Сьогодні в Карлівському районному суді ухвалено вирок колишньому правоохоронцю за ДТП, яка забрала життя двох дітей. До фатальних наслідків призвело керування авто у стані сп’яніння та надмірна швидкість. Моя позиція в суді як публічного обвинувача була безальтернативною - максимальне покарання, передбачене санкцією статті Кримінального кодексу України», - зазначив керівник Полтавської облпрокуратури Євген Гладій.

Як повідомляв Укрінформ, у Харківській області внаслідок ДТП травмовані троє школярів і двоє вчителів.

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