Міський голова Миколаєва розповів про боротьбу з корупційними ризиками на місцевому рівні

Миколаїв бореться з корупційними ризиками через зміну управлінських процедур, публічну звітність, внутрішній аудит і реформу комунальних підприємств. Місто також стало одним із майданчиків, де за підтримки Данії та Європейської антикорупційної ініціативи впроваджують нові підходи до прозорого управління.

Про це Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів у коментарі кореспонденту Укрінформу на полях міжнародного саміту мерів Urban 7 у французькому Нансі.

«Корупція – це те, про що в мене багато питають тут, за кордоном. Ми визнаємо, що вона є, але так само маємо розповідати, як саме ми з нею боремося. Коли зі сторони бачать, що ми розкриваємо різні корупційні кейси, це підтверджує, що ми вирішуємо проблему», - сказав Сєнкевич.

На думку мера, тема корупції в Україні активно використовується Росією як елемент інформаційної війни.

«Росія провела велику інформаційну кампанію, яку вона і зараз проводить - про те, що вся допомога наших іноземних партнерів розкрадається, що Україна - це країна корупції, що нам не можна довіряти, і що нас не можна пускати до Євросоюзу», - зазначає Сєнкевич.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Миколаїв почав системну співпрацю з антикорупційними структурами. Одним із ключових чинників стала співпраця з Данією, яка стала партнером Миколаєва та Миколаївської області у відбудові. Оскільки Данія дотримується принципу нульової толерантності до корупції, твердить мер, Миколаїв отримав можливість співпрацювати з Європейською антикорупційною ініціативою, а місто стало одним із майданчиків, де тестують нові антикорупційні підходи.

«Ми перше місто, яке зробило публічною звітність про всю міжнародну допомогу, яку отримали від партнерів. Усі можуть зайти на цей вебсайт і подивитися, що ми отримали, скільки залишилося, куди це пішло і так далі. Окрім того, ми вирішили міняти внутрішні процеси. Ми затвердили нову структуру міської влади, змінивши кількість рівнів управління. Зараз її впроваджуємо. Ми створили новий департамент внутрішнього аудиту і контролю», - розповів він.

Окремим напрямом роботи, за словами мера, є зміна процедур технічного нагляду за об’єктами, оскільки корупційні ризики можуть виникати як на етапі розробки проєктно-кошторисної документації, так і під час прийняття об’єктів в експлуатацію.

Сенкевич також зазначив, що Миколаїв став одним із перших міст в Україні, яке під час повномасштабної війни почало реформу корпоративного управління найбільшими споживачами міського бюджету. Йдеться про «Миколаївводоканал», «Миколаївелектротранс» і «Миколаївоблтеплоенерго».

«Зараз ми проводимо для цих підприємств integrity assessment - оцінку доброчесності. Для «Миколаївводоканалу» її здійснила Deloitte, а для «Миколаївелектротрансу» і «Миколаївоблтеплоенерго» - PricewaterhouseCoopers. Після цього на підприємствах змінюється структура управління. І це не я вже призначаю директора - як мер, а наглядова рада. Вона провела відкритий конкурс і обрала керівника. Зараз це саме відбувається з “Миколаївводоканалом” - уже триває процес відбору наглядової ради», — пояснив Сєнкевич.

Він наголосив, що антикорупційні практики, які тестуються в Миколаєві, можуть надалі масштабуватися на інші українські міста.

Як розповідав Укрінформ, прифронтові регіони, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення, повинні мати економічні преференції.