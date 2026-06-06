У Чернівцях затримали псевдогенерала, який за $6 тисяч пропонував переведення на службу в тилу - поліція

Поліція затримала жителя Чернівців, який, за даними правоохоронців, представлявся бригадним генералом розвідки і пропонував за 6000 доларів переведення військового на службу в тил та допомогу зі зняттям з військового обліку.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Укрінформ.

"6000 доларів вимагав місцевий мешканець від родичів військовослужбовця, гарантуючи його переведення до тилової військової частини, та обіцяв допомогти з демобілізаційним питанням. Аби надати собі ваги та викликати довіру, представлявся бригадним генералом розвідки, не маючи до структури жодного відношення", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік, посилаючись на зв’язки у військових частинах, "обіцяв вирішити питання, пов’язані з переведенням до тилового підрозділу та зняттям з військового обліку".

Правоохоронці затримали ділка під час отримання частини обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 4000 доларів.

Під час слідчих дій було вилучено понад 15 тисяч доларів, копії особистих, медичних та інших документів щодо майже 100 військовослужбовців та військовозобов’язаних, мобільні телефони, фейкові накази, подяки та інша військова символіка, чорнові записи.

Читайте також: СБУ та Нацполіція викрили нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 10 організаторів оборудок

Поліцейські оголосили затриманому про підозру, йому обрано запобіжний захід. Кримінальне провадження розслідується за статтею 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Слідство триває. Встановлюються особи, які могли скористатися послугами псевдогенерала, та особи, через яких він вирішував мобілізаційні питання.

Як повідомлялося, у Києві бізнесмен за $6 тис. обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку.