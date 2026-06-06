До 15 років ув’язнення засудили ексдепутата-регіонала, який коригував удари по Сумщині

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ затримала у жовтні 2024 року на Сумщині.

Ним виявився завербований ворогом ексдепутат Шосткинської міськради від забороненої Партії регіонів, який коригував атаки росіян по громаді.

Як з’ясувало розслідування, російські спецслужби обіцяли йому оформити громадянство РФ в обмін на співпрацю з країною-агресором.

Для виконання агентурних завдань зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і фіксував на телефонну камеру пункти базування та маршрути руху Сил оборони.

Також він намагався завуальовано випитувати розвіддані у своїх знайомих під час побутових розмов на відсторонені теми.

Зібрані відомості агент узагальнював для куратора з РФ. Ним виявився співробітник Управління ФСБ по Брянській області, особу якого встановлено СБУ.

Крім передачі координат потенційних цілей, агент закликав російського спецслужбіста якомога швидше вдарити по місту.

Співробітники СБУ задокументували злочини зрадника і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами слідчих СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як повідомляв Укрінформ, СБУ затримала трьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України, які підтримували збройну агресію РФ, вихваляли росіян та закликали їх обстрілювати українські міста.

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