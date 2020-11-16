Степанов запевняє, що в нього нормальні робочі відносини із Зеленським

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що має конструктивні робочі відносини з Президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“У мене абсолютно конструктивні нормальні робочі відносини з Президентом країни, сьогодні був селектор, який проводив Володимир Олександрович, тому все абсолютно нормально і в робочому порядку”, - відповів Степанов на запитання щодо інформації про можливу відставку з посади глави МОЗ.

Раніше інтернет-видання “Українська правда” з посиланням на джерела в Офісі Президента повідомила, що Президент Володимир Зеленський багато в чому не вдоволений роботою міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

14 листопада Cтепанов повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19, він заявив, що має намір пройти весь шлях як звичайний пацієнт.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 9 832 нових.