Степанов запевняє, що в нього нормальні робочі відносини із Зеленським
Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”.
“У мене абсолютно конструктивні нормальні робочі відносини з Президентом країни, сьогодні був селектор, який проводив Володимир Олександрович, тому все абсолютно нормально і в робочому порядку”, - відповів Степанов на запитання щодо інформації про можливу відставку з посади глави МОЗ.
Раніше інтернет-видання “Українська правда” з посиланням на джерела в Офісі Президента повідомила, що Президент Володимир Зеленський багато в чому не вдоволений роботою міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
14 листопада Cтепанов повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19, він заявив, що має намір пройти весь шлях як звичайний пацієнт.
Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 9 832 нових.