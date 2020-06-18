Уряд працюватиме за своєю програмою діяльності, додавши до неї план дій - Шмигаль

Уряд працюватиме за Програмою діяльності Кабміну, додавши до неї план дій.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав журналістам після того, як парламент не підтримав Програму діяльності КМУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це завершений документ, ми працюватимемо за цією програмою, тому що це спільний продукт уряду і ВР. До програми буде доопрацьовуватися план дій уряду. Ми також його зробимо, це буде документ із планами, заходами та виконавцями», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд був готовий до будь-якого розвитку подій щодо голосування. «Обидва сценарії для нас не критичні, прийнятні. Зразу наголошували, якщо вони (парламентарії - ред.) переживають за імунітет, то ми за ним не женемося. Програма підходить – працюємо по ній, це головне, що нас цікавить», - сказав Прем'єр-міністр.

Шмигаль вкотре наголосив, що підтримка цього документа була, адже його напрацьовували із врахуванням пропозицій парламентаріїв, спільно із бізнесом, експертами.

Відповідаючи на запитання журналістів, Шмигаль зазначив, що у деяких народних депутатів, які не підтримали документ, є зауваження або нерозуміння роботи деяких міністрів. «В окремих нардепів є питання. Тут уже треба працювати і з комітетами, і з цими нардепами», - сказав глава уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада не схвалила доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Уряд 12 червня погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ зареєстрували у парламенті.

Попередній варіант Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330). Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий, доопрацьований варіант. Верховна Рада підтримала це прохання.

Згідно зі статтею 227 регламенту ВР, рішення про надання Кабінету міністрів можливості доопрацювати Програму діяльності уряду може бути ухвалене Верховною Радою лише один раз. У разі, якщо Верховною Радою за результатами розгляду Програми діяльності Кабміну не прийнято рішення про схвалення або відправлення на доопрацювання, документ вважається не схваленим і протягом року цим Кабінетом міністрів не подається до Верховної Ради.

Програма діяльності КМУ може бути повторно внесена на розгляд Верховної Ради не раніше як через рік після дня її несхвалення.

Крім того, згідно зі ст. 87 Конституції, питання про відповідальність Кабінету міністрів не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів або протягом останньої сесії ВР.