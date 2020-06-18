Рада не схвалила оновлену програму діяльності уряду

Верховна Рада не схвалила доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Так, під час голосування документ підтримали 207 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Доопрацьовану Програму діяльності уряду на засіданні парламенту презентував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

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Попередній варіант Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий, доопрацьований варіант. Верховна Рада підтримала це прохання.

Згідно зі статтею 227 регламенту ВР, рішення про надання Кабінету міністрів можливості доопрацювати Програму діяльності уряду може бути прийняте Верховною Радою лише один раз.

У разі, якщо Верховною Радою за результатами розгляду Програми діяльності Кабінету міністрів не прийнято рішення про схвалення або відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду, документ вважається не схваленим і протягом року цим Кабінетом міністрів не подається до Верховної Ради.

Програма діяльності Кабінету міністрів України може бути повторно внесена на розгляд Верховної Ради не раніш як через рік після дня її несхвалення.

Крім того, згідно зі ст. 87 Конституції, питання про відповідальність Кабінету міністрів не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів або протягом останньої сесії ВР.

Фото: ВР