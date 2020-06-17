Комітет ВР з другої спроби підтримав оновлену програму дій уряду

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з другої спроби схвалив Програму дій уряду.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп Євгенія Кравчук, передає Укрінформ.

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив сьогодні на засіданні Програму уряду - хоч і з другої спроби. Також підтримали пропозиції профільного міністра Олександра Ткаченка щодо плану порятунку креативних індустрій!” - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів.

Попередній варіант своєї Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада підтримала це прохання.