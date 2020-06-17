Комітет не підтримав оновлену програму дій Кабміну — депутат

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку не підтримав оновлену програму дій уряду.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Чую, що економічний Комітет НЕ схвалив оновлену програму дій уряду. Тільки 5 з 13 членів Комітету висловили підтримку....”, - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів.

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Попередній варіант своєї Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада підтримала це прохання.