Комітет не підтримав оновлену програму дій Кабміну — депутат
Про це написав на своїй сторінці у Facebook нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.
“Чую, що економічний Комітет НЕ схвалив оновлену програму дій уряду. Тільки 5 з 13 членів Комітету висловили підтримку....”, - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів.
Попередній варіант своєї Програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада підтримала це прохання.